واصلت الحالة المطرية تأثيرها على العاصمة المقدسة وأجزاء واسعة من منطقة الرياض، وسط تحذيرات من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية ورياح نشطة.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار هطول الأمطار على العاصمة المقدسة، اليوم، مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، مبيناً أن الحالة الجوية تستمر بمشيئة الله حتى الساعة الواحدة ظهراً.

كما أصدر المركز تنبيهاً باستمرار الحالة المطرية على عدد من محافظات منطقة الرياض، تترافق مع رياح شديدة السرعة وضباب وصواعق رعدية وتساقط البرد وجريان السيول، إضافة إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة مدينة الرياض ومحافظات الدرعية والغاط والمجمعة والزلفي وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي وعفيف والقويعية والدلم والحريق والخرج والمزاحمية وحوطة بني تميم وضرماء وحريملاء وثادق ومرات ورماح.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن تأثيرات الحالة الجوية على منطقة الرياض من المتوقع أن تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.