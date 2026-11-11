هطلت اليوم (الأربعاء) في المحافظات والمدن والقرى السعودية أمطار متفاوتة وسط تنبيهات متعددة من مركز الأرصاد بمزيد من الهطول في الساعات القادمة.

في الشرقية هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة شملت مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات الخبر، والبيضاء، والقطيف، ورأس تنورة، وما تزال السماء ملبدة بالغيوم ومهيأة لهطول المزيد من الأمطار.

وفي الرياض نبه الأرصاد من استمرار الحالة المطرية على أجزاء من منطقة الرياض اليومتصحبها رياح شديدة السرعة وتكون الضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول، تشمل العاصمة الرياض ومحافظات: الدرعية، الغاط، المجمعة، الزلفي، شقراء، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، الدوادمي، عفيف، القويعية، الدلم، الحريق، الخرج، المزاحمية، حوطة بني تميم، ضرماء، حريملاء، ثادق، مرات، رماح وستستمر الحالة حتى الساعة الـ9 مساءً.

كما هطلتاليوم أمطار خفيفة على محافظتي الخرج والدلم، وعدد من المراكز التابعة لهما.

وشملت الأمطار مراكز محافظة الخرج في الهياثم، والسلمية، واليمامة، والوسيطاء، والرفيعة، والرفايع، والبديعة، وسميح، والناصفة، وبدع ابن عرفج، والبديع، والبرة، والشديدة، والسهباء، ومقبولة، والشكرة، والتوضحية، والفيحاء، والعزيزية، والشمال، والنايفية، ومراكز محافظة الدلم في نعجان، والضبيعة، والحزم، والمحمدي، وماوان، وأوثيلان، والعين، والرغيب، والسلمانية.

وأمطرت جازان صباح اليوم وشمل الهطول مدينة جيزان، ومدينة جيزان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومحافظة صبيا وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها.

أما الأحساء والمراكز التابعة لها فلا تزال سماءها ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

تنبيهات من سيول وجريان سيول

المركز الوطني للأرصاد نبهمن هطول أمطار متوسطة على رهاط ومدركة التابعتين لمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية وستستمر الحالة حتى الساعة التاسعة مساءً.

وفي وقت لاحق نبه الأرصاد باللون الأحمر من هطول أمطار غزيرة يصاحبها هبوب رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والنعيرية، والخفجي، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء والهجر والمراكز التابعة لها؛ مما يتسبب في تدني الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وجريان السيول في الأودية، وتساقط البرد، وارتفاع أمواج البحر في المناطق الساحلية.

وبين الأرصاد أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، مشيراً إلى موجة ضباب تشهدها محافظتا العديد وذعبلوتن؛ مما تسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مبيناً أن هذه الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة صباحاً.

كما نبه الأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر (بني مالك)، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وأبو عريش، وضمد، وصبيا، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة، وجزيرة فرسان.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وذات التنبيه من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة مساءً.

أمواج عالية

كما نبَّه المركز من هطول أمطار متوسطة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على محافظات، المخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.

ونبه الأرصاد من رياح نشطة على أملج، والوجه، وضباء، ونيوم شرما، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعاً للأمواج، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.