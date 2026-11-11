أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم (الأربعاء)، اعتقال شخصين تتهمهما بالعمل لصالح أجهزة الاستخبارات البولندية، وجمع معلومات تتعلق بمنشآت عسكرية في مقاطعة كالينينغراد غربي روسيا، وفقاً لما نقلته وكالة «إنترفاكس» الروسية.

وذكرت الوكالة، نقلاً عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن السلطات وجهت أيضاً تحذيرات إلى سبعة مواطنين بولنديين وثلاثة مواطنين روس، على خلفية ما وصفته بوجود اتصالات بينهم وبين أجهزة الأمن والاستخبارات البولندية.

في المقابل، رفض المتحدث باسم الوزير البولندي المسؤول عن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التعليق على التصريحات التي نشرتها أجهزة الاستخبارات الروسية عبر الإنترنت.

وقال المتحدث ياكوب دوبجينسكي، في منشور على منصة «إكس»، إنه ينظر إلى هذه التصريحات، خصوصاً في يوم الاستقلال الوطني لبولندا، باعتبارها استفزازاً جديداً وعملاً يندرج ضمن حملات التضليل الإعلامي.

وتحتفل بولندا بعيد استقلالها الوطني في 11 نوفمبر من كل عام، وهو ما تزامن مع صدور التصريحات الروسية بشأن اعتقال الشخصين.

كالينينغراد.. نقطة توتر استراتيجية بين روسيا والغرب

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الجغرافي والاستراتيجي لمقاطعة كالينينغراد، التي تمثل جيباً روسياً منفصلاً عن الأراضي الرئيسية لروسيا، وتقع على ساحل بحر البلطيق، وتحدها كل من بولندا وليتوانيا.

وتحظى المنطقة بأهمية عسكرية وجيوسياسية كبيرة، كما شهدت في مناسبات سابقة توترات بين روسيا من جهة، والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة أخرى، في ظل حساسيتها الأمنية وموقعها القريب من الحدود الأوروبية.

وتأتي الاتهامات الروسية الجديدة في سياق التوترات المستمرة بين موسكو ووارسو، وسط تبادل الاتهامات بشأن الأنشطة الاستخباراتية والأمنية، دون صدور تأكيد مستقل بشأن صحة الاتهامات التي أعلنتها السلطات الروسية.