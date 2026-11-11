حصل باحثان من كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن ابتكار طبي يهدف إلى تسهيل إجراءات زراعة الأسنان، خاصة في المناطق الفموية الضيقة التي تمثل تحديًا للأطباء أثناء العلاج.

ونال كلٌّ من الدكتور ماجد سعد آل تومان والدكتورة منار خالد العمري البراءة عن اختراعهما المسمى «مفتاح براغي زاوي قابل للتعديل لزراعات الأسنان»؛ وهو أداة صُممت لتحسين الوصول إلى مكونات زراعة الأسنان في المناطق الخلفية من الفم والأماكن محدودة المساحة.

وأوضح الباحثان أن الابتكار يستهدف معالجة الصعوبات التي تواجه المرضى الذين يعانون من محدودية فتح الفم، حيث يصعب استخدام المفكات التقليدية المستقيمة للوصول إلى براغي الزراعات، ما قد يؤدي إلى إطالة مدة الإجراء أو زيادة احتمالات التأثير على المكونات الدقيقة للزرعات.

ويعتمد الاختراع على تصميم بزاوية قائمة تبلغ 90 درجة، مدعوم بنظام تروس مخروطية داخلية ينقل الحركة والعزم من المقبض إلى البرغي بشكل متعامد، ما يتيح التعامل بكفاءة مع المواضع التي يصعب الوصول إليها باستخدام الأدوات التقليدية.

كما تتميز الأداة بتصميم مدمج يتضمن جزءًا قابلًا للفصل والاستبدال، ما يسمح بمواءمتها مع أنظمة مختلفة لزراعة الأسنان دون الحاجة إلى تغيير الأداة بالكامل، فضلًا عن إمكانية تصنيعها من الفولاذ المقاوم للصدأ أو التيتانيوم بما يضمن المتانة وسهولة التعقيم وإعادة الاستخدام.

وأشار الباحثان إلى أن الأداة يمكن استخدامها في تركيب براغي الزرعات وفكها وتعديلها، إضافة إلى التعامل مع قواعد الالتئام ومكونات أخذ الطبعات والتيجان المثبتة بالبراغي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات السريرية وتقليل الوقت والجهد وتحسين راحة المرضى.