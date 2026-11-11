عاد توماس ماركل، والد دوقة ساسكس ميغان ماركل، إلى دائرة الجدل القضائي مجددا، بعدما انتهك شروط الإفراج عنه بقطع سوار المراقبة الإلكترونية المثبت في كاحله، ما دفع السلطات الأمريكية إلى إعادة توقيفه في ولاية فلوريدا.

وأعلن بيل إيسايلي، مساعد المدعي العام الأمريكي، أن ماركل، البالغ من العمر 82 عاما، أقدم على قطع جهاز المراقبة قرابة الساعة 1:45 صباحا، في مخالفة لشروط الإفراج المفروضة عليه على ذمة القضية.

وكانت السلطات قد أوقفت ماركل في 6 نوفمبر الجاري، عقب تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، على خلفية مواد عُثر عليها داخل وحدتي تخزين مستأجرتين في منطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وأسفر التحقيق عن توجيه تهمة اتحادية واحدة إليه، فيما يواجه، في حال إدانته، عقوبة قد تصل إلى السجن 20 عاما. ولا تزال القضية في إطار الإجراءات القضائية، دون صدور حكم نهائي بشأن الاتهامات الموجهة إليه.

وعلى الصعيد العائلي، أعربت ميغان ماركل عن انزعاجها الشديد من الاتهامات التي طالت والدها، وفقا لتصريحات نقلها موقع «بيج 6»، مشيرة إلى أن هذه القضية كانت أحد أسباب القطيعة بينهما.

وبإعادة توقيفه، تتواصل التطورات القانونية المحيطة بوالد دوقة ساسكس، في قضية أعادت التوتر العائلي إلى الواجهة، إلى جانب تعقيدات موقفه القانوني في الولايات المتحدة.