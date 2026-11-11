لا يحتاج اليخت الفاخر إلى مغادرة الميناء حتى تتحول ملكيته إلى فاتورة باهظة؛ فمجرد بقائه راسياً في المياه الإيطالية يكلف خزينة الدولة آلاف الدولارات يومياً. هذه هي معضلة اليخت «Sailing Yacht A»، الذي صودر قبل أكثر من أربع سنوات، لكنه لا يزال يستنزف الأموال لتغطية نفقات تشغيله وصيانته، وسط انتقادات محلية لتكلفة يتحملها دافعو الضرائب.

وكشفت تقارير إعلامية إيطالية أن اليخت، الذي تُقدر قيمته بنحو 600 مليون دولار، يستهلك قرابة 400 غالون من الديزل في الساعة، بتكلفة تصل إلى 2500 دولار، رغم بقائه ثابتاً في ميناء مدينة تريستي، وذلك لتشغيل أنظمة التكييف والتحكم المناخي والحفاظ على الأعمال الفنية والمقتنيات الثمينة الموجودة على متنه، ومن بينها لوحات للفنان الفرنسي كلود مونيه.

ويعود اليخت إلى الملياردير الروسي أندريه ميلنيتشينكو، وقد تحفظت عليه السلطات الإيطالية في مارس/آذار 2022، ضمن الإجراءات الأوروبية المرتبطة بالعقوبات المفروضة على الأصول الروسية. ومنذ ذلك الحين، ظل اليخت راسياً في الميناء، فيما تواصلت نفقات تشغيله رغم عدم استخدامه للإبحار.

وبحسب صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية، تصل تكلفة صيانة اليخت وتشغيله إلى نحو 30 ألف دولار يومياً، أي ما يقارب 11 مليون دولار سنوياً. وتشمل هذه الفاتورة أجور طاقم يضم 20 شخصاً يتولى أعمال التنظيف والتشغيل، إلى جانب التأمين والوقود اللازم لتشغيل المولدات على مدار الساعة، والحفاظ على درجة الحرارة والرطوبة المناسبة لحماية المقتنيات الفنية من التلف.

فاتورة لا تتوقف

وتكتسب القضية حساسية إضافية بالنظر إلى أن تكاليف تشغيل اليخوت الفاخرة تُقدر عادة بنحو 10% من قيمتها سنوياً، إلا أن اليخت الروسي أصبح نموذجاً لارتفاع النفقات حتى في غياب الإبحار، إذ تستمر تكاليف الصيانة والتأمين والتشغيل بمجرد بقائه في الميناء.

وأثار استمرار هذه الفاتورة غضب رئيس بلدية تريستي، روبرتو ديبيازا، الذي وصف تحميل المال العام هذه النفقات بأنه «عار»، مطالباً بإنهاء الوضع القائم، ومشيراً إلى إمكانية بيع اليخت أو إخراجه من المياه الإيطالية.

وقال ديبيازا، في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، إن شراء مالك اليخت مركباً جديداً قد يكون أقل تكلفة من إجمالي الأموال التي أُنفقت على صيانته، معرباً عن مخاوفه من استمرار تحمل هذه النفقات لسنوات أخرى، دون حل واضح للأزمة.

ولم تقتصر الانتقادات على التكلفة المالية، إذ أثار التصميم الخارجي لليخت جدلاً في وقت سابق، بعدما وصفه بعض النقاد بأنه «أقبح يخت في العالم»، ليجد نفسه اليوم في مواجهة انتقادات تجمع بين مظهره المثير للجدل والفاتورة المرتفعة التي يتركها خلفه، رغم بقائه ساكناً في الميناء.