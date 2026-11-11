تحولت مشاركة في سباق محلي للخيول بأستراليا إلى مأساة، بعدما فقدت الفارسة الشابة إيزي نيل حياتها إثر سقوط عنيف من على ظهر حصانها، لتنتهي مسيرتها الرياضية عن عمر لم يتجاوز 22 عاماً، وسط حالة من الحزن في أوساط رياضة الفروسية.

وكانت نيل، وهي فارسة متدربة، تشارك في سباق «Warren Shire Cotton Cup»، عندما قذفها حصانها «مارنو» من على ظهره في منتصف أحد الأشواط، لتسقط أرضاً وتفقد الوعي في موقع الحادث.

وعلى الفور، نُقلت الفارسة الأسترالية بواسطة مروحية إسعاف جوي إلى أحد المستشفيات في مدينة دوبو بولاية نيو ساوث ويلز، حيث خضعت لمحاولات إنعاش ووُضعت على أجهزة دعم الحياة، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بإصابتها.

وفي بيان مشترك، نعت عائلة نيل وهيئة السباقات في نيو ساوث ويلز الفارسة الراحلة، معربة عن حزنها العميق لفقدانها، ومؤكدة أنها رحلت محاطة بأفراد عائلتها وأصدقائها.

وأشار البيان إلى أن شغف إيزي بالخيول بدأ منذ طفولتها المبكرة، حتى قبل أن تتعلم المشي، وأن هذا الارتباط تحول مع مرور السنوات إلى مسيرة واعدة في عالم سباقات الخيل.

كما أعلنت العائلة التبرع بأعضاء الفارسة الشابة، في خطوة تهدف إلى منح آخرين فرصة للحياة، معتبرة أن هذا القرار يمثل جانباً من العزاء وسط الفاجعة. ووجهت الشكر إلى مجتمع السباقات والفرق الطبية التي تولت علاجها، مطالبة باحترام خصوصية الأسرة خلال هذه الفترة الصعبة.

صدمة في مجتمع الفروسية

وأثار رحيل نيل موجة من الحزن في الوسط الرياضي الأسترالي، حيث نعاها مدربها جون طومسون، واصفاً إياها بأنها كانت مصدر بهجة لمن حولها، ودائمة الابتسام ومحط محبة كل من عرفها، مضيفاً أن فقدانها ترك فراغاً كبيراً.

من جانبها، أكدت الرابطة الأسترالية للمدربين أن مسؤولية مجتمع السباقات تجاه المقربين من الفارسة الراحلة لا تنتهي بانقضاء مراسم التأبين، مشددة على أهمية استمرار الدعم والمساندة خلال الفترة المقبلة.

وكانت نيل قد بدأت المشاركة في سباقات الهواة عام 2024، وخاضت خلال مسيرتها القصيرة 88 سباقاً، ضمن إجمالي 699 مشاركة في مضامير الخيل، وفقاً للبيانات الواردة عن مسيرتها.

وعقب الحادث، تقرر إلغاء بقية منافسات اليوم، فيما أفادت تقارير شبكة «بي بي سي سبورت» بإعدام الحصان «مارنو» بعد تعرضه لكسر خطير وغير قابل للعلاج في إحدى ساقيه.

ولم تتوقف الحوادث عند سقوط نيل، إذ شهد السباق واقعة أخرى تعرض خلالها الفارس المخضرم دييغو مونتس دي أوكا للسقوط، قبل نقله إلى المستشفى نفسه، وسط اشتباه في إصابته بكسر في القدم.