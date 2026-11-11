لم تكن وفاة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت مجرد واقعة عُثر عليها داخل شقة سكنية، بل كشفت تفاصيل الساعات والأيام الأخيرة من حياته عن تحركات سبقت مقتله، وأشخاص استأجروا المكان الذي انتهت فيه رحلته، وسط تحقيقات لبنانية لا تزال تبحث عن إجابات بشأن ملابسات الجريمة والمتورطين فيها.

وكشفت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلا عن مصادر أمنية وقضائية، عن هوية ثلاثة أشخاص استأجروا الشقة التي عُثر فيها على جثة العلواني، وهم سوريان ومواطن لبناني، استأجروا المكان الواقع في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة بيروت لمدة يومين، مقابل 200 دولار.

وبحسب المصادر، وصل العلواني إلى بيروت قادما من أربيل، شمالي العراق، قبل خمسة أيام من العثور عليه مقتولا، وكان قد حجز في البداية غرفة بأحد فنادق منطقة الحمرا التجارية، قبل أن ينتقل بعد فترة وجيزة إلى الشقة التي عُثر فيها على جثته.

وأفادت المصادر بأن الوكيل العقاري الذي تولى تأجير الشقة حاول التواصل مع العلواني عقب انتهاء مدة الإيجار، لكنه لم يتلق أي رد، ما دفع إلى التحرك لاحقا لكشف ما يجري داخل المكان.

وفي ليلة الاثنين، دخلت قوة من الشرطة اللبنانية إلى الشقة، لتعثر على العلواني جثة هامدة، بعدما تعرض، وفقا للمعلومات الأولية، للضرب على الرأس قبل خنقه.

وفي سياق التحقيقات، يستجوب جهاز استخبارات الشرطة سائق سيارة الأجرة الذي نقل العلواني من المطار إلى بيروت، فيما تتواصل عمليات البحث عن الأشخاص الثلاثة الذين استأجروا الشقة، في محاولة لكشف صلتهم بالجريمة وتحديد المسؤوليات.

من جانبها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن المدعي العام، القاضي أحمد رامي الحاج، يتولى متابعة التحقيق في جريمة قتل العلواني، وسط استمرار الإجراءات الأمنية والقضائية لكشف ملابسات القضية.