انتقل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من مقر إقامته في العاصمة واشنطن إلى إحدى القواعد العسكرية الأمريكية، في خطوة احترازية لحمايته من تهديدات إيرانية استهدفت حياته، وفقاً لما كشفته صحيفة «نيويورك تايمز».

وأشار تقارير إعلامية إلى أن مسؤولاً استخباراتياً بارزاً في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حذر، في مذكرة أُعدت أواخر الشهر الماضي، من وصول المخططات الإيرانية لاستهداف أفراد أمريكيين ومواطنين داخل الولايات المتحدة إلى مراحل متقدمة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة الأمريكية الإيرانية، لا سيما أن بيسنت يقود حملة العقوبات والضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران، والتي تحمل اسم «عملية المنبوذ الاقتصادي»، منذ أغسطس الماضي، بهدف دفع إيران إلى وقف الهجمات على حركة الملاحة البحرية وإعادة فتح مضيق هرمز.

وتتزامن حملة الضغوط الاقتصادية مع حصار بحري أمريكي للموانئ الإيرانية، وتشمل فرض عقوبات على فروع مصرفية في الشرق الأوسط وشركات أخرى تعمل في مجال الخدمات المالية، على خلفية تسهيلها معاملات مرتبطة بإيران.

وفي تعليق على انتقال الوزير، قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن بيسنت لن يتراجع أمام تهديدات النظام الإيراني، وسيواصل تنفيذ «عملية المنبوذ الاقتصادي» والحفاظ على الحصار، مضيفاً أن هذه الإجراءات مجتمعة تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني، بحسب تعبيره.

ولم تتضح حتى الآن، وفقاً لما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، الدرجة الدقيقة لخطورة التهديدات التي تعرض لها وزير الخزانة الأمريكي.

وفي سياق متصل، أوضح مصدر مطلع أن المخاوف الأمنية المحيطة ببيسنت تصاعدت عقب نشر صحيفة «وول ستريت جورنال» صورة جوية لقصره الفاخر في حي جورج تاون بالعاصمة واشنطن، والذي اشتراه مقابل 12.5 مليون دولار، بعد فترة وجيزة من تثبيته في منصب وزير الخزانة في يناير 2025.

وأشار المصدر إلى أن الصورة أتاحت تحديد الموقع الجغرافي الدقيق لمنزل الوزير، وهو ما عزز المخاوف الأمنية ودفع السلطات إلى نقله إلى قاعدة عسكرية حفاظاً على سلامته.

وأضاف المصدر أن «وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية التصرف بمهنية ومسؤولية في ظل تزايد التهديدات التي تستهدف المسؤولين العموميين».

في المقابل، سبق أن نفت إيران التخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف مسؤولين أو أشخاصاً داخل الأراضي الأمريكية.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى محدودية قدرة إيران على تنفيذ هجمات واسعة النطاق داخل الولايات المتحدة أو في مناطق أخرى خارج حدودها.