كشفت السلطات المعنية بالحياة البرية في كندا عن مسؤولية أربعة دببة من فصيلة «الغريزلي» عن مقتل أم وابنتها البالغة من العمر 20 عاماً، خلال هجوم وقع في وقت سابق من الشهر الجاري غربي البلاد، وسط ترجيحات بأن الحادث كان هجوماً افتراسياً نادراً.

وأعلنت هيئة مسؤولي الحفاظ على البيئة في مقاطعة كولومبيا البريطانية، مساء (الثلاثاء)، أن نتائج فحوصات الحمض النووي (DNA) أكدت بشكل قاطع تورط أنثى دب غريزلي وثلاثة من صغارها، التي تبلغ أعمارها نحو عام واحد، في مقتل جيني بالكراس، البالغة من العمر 48 عاماً، وابنتها سيلاه ريد، البالغة 20 عاماً.

وقررت السلطات القضاء على الدببة الأربعة، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت بهدف حماية السكان ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.

وقال المفتش جيف تاير، خلال إحاطة إعلامية عبر الإنترنت، إن التحقيقات أظهرت أن الهجوم يُرجح أنه اتخذ طابعاً افتراسياً، واصفاً هذا النوع من السلوك بأنه نادر للغاية، وأضاف: «لا نعرف كيف بدأ الهجوم، لكننا نعرف كيف انتهى».

تفاصيل العثور على جثتي الأم وابنتها

وعُثر على بقايا الضحيتين بالقرب من أحد المسارات خارج بلدة بيلا كولا، وهي منطقة نائية تقع على بُعد نحو ألف كيلومتر شمال مدينة فانكوفر الكندية.

وجرى العثور على بقايا الأم وابنتها على مسافة تقدر بنحو 150 متراً من بعضهما البعض، بعدما أبلغ أفراد الأسرة عن اختفاء الابنة عقب تخلفها عن إجراء مكالمة هاتفية روتينية مع شقيقتها مساء السبت.

وبدأت فرق البحث عمليات التمشيط، لتتمكن أولاً من العثور على بقايا الأم، قبل أن تعثر لاحقاً على بقايا الابنة داخل ما يُعرف بـ«مخبأ الدببة»، وهو مكان تستخدمه هذه الحيوانات لتخزين الطعام.

هجوم جديد يعيد مخاوف السكان

وأكد المفتش جيف تاير أن الدببة الأربعة التي جرى تحديدها باعتبارها مسؤولة عن الحادث الأخير، لم تكن متورطة في هجوم منفصل وقع خلال نوفمبر الماضي بالمنطقة ذاتها، واستهدف مجموعة تضم نحو 20 تلميذاً من طلاب المرحلة الابتدائية ومعلميهم.

وأسفر الهجوم السابق عن إصابة 11 شخصاً، بينهم اثنان تعرضا لإصابات بالغة الخطورة.

وأثارت الواقعة الأخيرة حالة من الصدمة والقلق داخل مجتمع «أمة نوكسالك» (Nuxalk Nation)، الذي لا يزال يحاول التعافي من تداعيات الهجوم السابق.

وفرضت السلطات المحلية حظر تجول طوعياً، كما وفرت مرافقة أمنية للأطفال أثناء توجههم إلى المدارس، في إطار الإجراءات الاحترازية الرامية إلى حماية السكان.

وقال تلهيمتيموت صامويل شونر، رئيس المجلس المنتخب لأمة نوكسالك، إن الهجوم الأخير أعاد إلى أذهان أفراد المجتمع الصدمة النفسية المرتبطة بالحادث السابق، مضيفاً أن خدمات الدعم والمساندة المجتمعية ستظل متاحة طالما دعت الحاجة إلى ذلك.

اماذا قررت السلطات القضاء على الدببة؟

وفي تفسير قرار التخلص من الدببة الأربعة، أوضح المفتش تاير أن الحيوانات المتورطة في هجمات قاتلة لا يمكن إعادة تأهيلها أو نقلها إلى مناطق أخرى، نظراً لما تمثله من خطر بالغ على السلامة العامة.

وأكد أن التعامل مع هذه الحيوانات يأتي في إطار الإجراءات الضرورية لتجنب وقوع هجمات جديدة وحماية أرواح السكان، خصوصاً في المجتمعات القريبة من موائل الحياة البرية.