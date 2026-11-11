وسّعت الندوة العالمية للشباب الإسلامي جهودها الإنسانية والتنموية عبر تنفيذ سلسلة جديدة من مشاريع حفر وتدشين آبار المياه في تسع دول آسيوية وأفريقية؛ بهدف إيصال المياه الصالحة للشرب إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا والتخفيف من معاناة السكان في المناطق النائية.

وشملت المشاريع الفلبين ومالي وتشاد وباكستان واليمن والنيجر وإندونيسيا والسنغال وموريتانيا، ضمن برامج تنموية تسعى إلى تعزيز الأمن المائي ودعم المجتمعات المتأثرة بالجفاف وشح الموارد المائية.

وتضمنت الأعمال تنفيذ آبار ارتوازية وأخرى سطحية وتجهيزها بالمضخات وخزانات المياه اللازمة، بما يضمن سهولة وصول المستفيدين إلى المياه النظيفة، ويسهم في الحدِّ من المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام مصادر المياه غير الآمنة. كما تسهم هذه المشاريع في دعم الاستقرار المجتمعي وتحفيز الأنشطة الزراعية وتحسين جودة الحياة لآلاف المستفيدين، من خلال توفير مصادر مياه مستدامة تلبي احتياجات السكان الأساسية.

وأكدت الندوة العالمية أن مشاريع المياه تمثل أحد المحاور الرئيسة في برامجها التنموية المستدامة، لما لها من أثر مباشر في تحسين الظروف الصحية والمعيشية وتعزيز فرص التنمية والاستقرار.

وأشادت الأمانة العامة للندوة بالدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة للعمل الإنساني والتنموي، مؤكدة أن هذا النهج يعكس دور المملكة في مساندة المحتاجين وترسيخ قيم العطاء والتكافل والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة حول العالم.