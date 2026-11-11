ارتفع مؤشر السوق السعودية الرئيسية خلال تعاملات اليوم، متجاوزاً مستوى 10,200 نقطة للمرة الأولى منذ نحو شهر، مدعوماً بمكاسب واسعة النطاق شملت غالبية الأسهم المدرجة.



وعند الساعة 11:10 بتوقيت الرياض، صعد المؤشر بنسبة 0.47% بما يعادل 47.88 نقطة ليصل إلى 10,215.98 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 1.23 مليار ريال، عبر تداول نحو 87.8 مليون سهم، فيما ارتفعت القيمة السوقية للسوق إلى نحو 9.12 تريليون ريال.



اتساع المكاسب



وأظهرت البيانات اتساع نطاق المكاسب في السوق، حيث ارتفعت أسهم 185 شركة مقابل تراجع 73 سهماً من أصل 273 شركة مدرجة. وتصدرت أسهم «رؤوم» قائمة الرابحين بعدما قفزت بالحد الأعلى تقريباً بنسبة 9.95% إلى 80.70 ريال، تلتها «أسواق عبد الله العثيم» بارتفاع 9.19%، ثم «الكابلات السعودية» بنسبة 8.10%، و«بحر العرب» بنحو 5.59%، و«عناية» بنسبة 5.54%. وعلى صعيد السيولة، تصدر سهم «مصرف الراجحي» الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المتداولة بنحو 78.4 مليون ريال، تلاه سهم «أرامكو السعودية» بقيمة تجاوزت 57.9 مليون ريال، ثم «الصناعات الكيميائية الأساسية» بنحو 38.9 مليون ريال، و«علم» بقيمة 37.1 مليون ريال، بينما بلغت تداولات «الصناعات الكهربائية» نحو 31.6 مليون ريال.