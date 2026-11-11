أُصيب 48 شخصاً، بينهم ست حالات وُصفت بالخطيرة؛ إثر حادث مروري واسع النطاق شهدته مدينة سيونغنام (جنوبي العاصمة الكورية) سول، بعدما اصطدمت حافلة نقل عام بعشرات المركبات المتوقفة خلال ساعة الذروة الصباحية.

ووقع الحادث نحو الساعة 7:34 صباحاً بالتوقيت المحلي، عندما اصطدمت الحافلة، التي كان يقودها رجل في الستينيات من عمره، بـ32 مركبة شملت أربع حافلات أخرى وشاحنة نقل و27 سيارة ركاب.

وامتد مسار التصادم لنحو 150 مترًا قبل أن تنحرف الحافلة وتصطدم بحاجز فاصل في منتصف الطريق، ما أدى إلى توقفها وإنهاء سلسلة الاصطدامات.

وأسفر الحادث عن إصابة سائق الحافلة وخمسة أشخاص آخرين بجروح خطيرة، فيما تعرض 42 شخصاً لإصابات طفيفة وكدمات وخدوش متفاوتة، دون تسجيل أي إصابات مهددة للحياة وفق ما أكدته السلطات.

ورجحت الجهات المختصة ارتفاع عدد المصابين في ظل وجود عدد كبير من الركاب على متن الحافلات والمركبات وقت وقوع الحادث.

وأظهرت نتائج اختبار قياس نسبة الكحول الذي أُجري للسائق في موقع الحادث أنه لم يكن تحت تأثير الكحول، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها لتحديد الأسباب الفعلية للحادث.

وتدرس السلطات فرضية تعطل مكابح الحافلة، استناداً إلى إفادة أولية أدلى بها السائق، إلى جانب الأدلة والشواهد التي جُمعت من موقع الحادث.