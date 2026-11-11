في ظاهرة فلكية نادرة أثارت اهتمام العلماء، اختفى كوكب خارج المجموعة الشمسية من مجال الرصد بعد سبع سنوات من متابعته، بعدما تغير مسار مداره بصورة جعلت عبوره أمام نجمه غير مرئي من الأرض، وسط ترجيحات بأن جاذبية كوكب آخر غير مكتشف تقف وراء الظاهرة.

ويحمل الكوكب اسم «TOI-2535 b»، ويقع على بعد نحو ألف سنة ضوئية من الأرض، وينتمي إلى فئة «المشتري الحار»، وهي كواكب غازية عملاقة تدور على مسافات قريبة جدا من نجومها، وتستغرق دورته حول نجمه نحو 8.25 أيام فقط.

ورصد القمر الاصطناعي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» والمخصص لمسح الكواكب العابرة «TESS» الكوكب عام 2019، وظل العلماء يتابعون عبوره أمام نجمه على مدار السنوات التالية، قبل أن تكشف البيانات عن تغيرات غير معتادة انتهت بتوقف رصد هذه الظاهرة تماما في عام 2026.

وبدأت المؤشرات الغريبة تظهر في مواعيد عبور الكوكب، إذ كان يمر أمام نجمه في أوقات تسبق الموعد المتوقع أو تتأخر عنه بما يصل إلى ست ساعات، كما أصبحت فترات العبور أقصر والإشارات الدالة عليه أقل وضوحا، إلى أن اختفت تماما من عمليات الرصد.

لكن العلماء لا يرجحون أن الكوكب اختفى فعليا أو تعرض للتدمير، وإنما يعتقدون أن مداره تغير بفعل تأثير جاذبية كوكب آخر قريب لم يتمكنوا من رصده حتى الآن، ما أدى إلى ميل مستوى مداره وخروجه تدريجيا من زاوية الرؤية التي تسمح بملاحظة مروره أمام نجمه.

ووفقا للدراسة التي نشرها باحثون في دورية «The Astrophysical Journal Letters» في 9 نوفمبر الجاري، فإن الكوكبين يؤثر كل منهما في حركة الآخر بفعل الجاذبية، ما يؤدي إلى تمايل مداريهما بصورة تشبه حركة البلبل أثناء دورانه، ويغير الزاوية التي يتحركان بها بالنسبة إلى الأرض.

وقال صامويل يي، الباحث المشارك في الدراسة، إن العلماء يميلون عادة إلى تصور الكون باعتباره منظومة تتحرك بانتظام مثل آلية الساعة، لكن وجود عدة كواكب في نظام واحد يسمح لكل منها بالتأثير في مدارات الأخرى.

وأضاف أن النظام المكتشف يمثل الحالة الأكثر تطرفا التي رصدها الباحثون حتى الآن من حيث قوة التفاعل بين الكواكب، موضحا أن ميل مدار الكوكب تغير بسرعة كبيرة إلى درجة أن عبوره أمام نجمه اختفى خلال فترة مراقبته.

وتعتمد طريقة رصد الكواكب العابرة على قياس التراجع الطفيف في سطوع النجم عندما يمر كوكب أمام قرصه، وهي تقنية لا تكشف الكوكب إلا إذا اصطف مداره مع خط الرؤية من الأرض. ولذلك، فإن تغير زاوية المدار قد يجعل الكوكب غير قابل للرصد بهذه الطريقة، حتى لو استمر في الدوران حول نجمه بصورة طبيعية.

وتشبه هذه الآلية ما يحدث في ظاهرة كسوف الشمس على الأرض؛ فلو كان مدار القمر متوافقا تماما مع مستوى دوران الأرض حول الشمس، لحدث الكسوف بصورة منتظمة كل شهر تقريبا، لكن ميل مدار القمر يجعل اصطفاف الشمس والأرض والقمر على خط واحد أمرا غير متكرر.

ويتوقع الباحثون أن يعود الكوكب «TOI-2535 b» إلى مجال الرصد خلال فترة تتراوح بين 30 و50 عاما، عندما تسمح حركة مداره مجددا بعبوره أمام نجمه من منظور الأرض، بينما قد يتمكن العلماء من رصد الكوكب الآخر المسؤول عن اضطراب مداره في وقت أقرب، إذا أصبح مساره مناسبا للمشاهدة.