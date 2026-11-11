استؤنفت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم (الأربعاء)، المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا لبحث سبل إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية، وسط تحركات أوروبية موازية، وموقف روسي يستبعد إجراء اتصالات مع الممثلين الأوروبيين المشاركين في متابعة المحادثات.



واستمرت جلسات اليوم الثاني أقل من ساعتين، وفق ما أوردته وسائل إعلام روسية، فيما أعلن رئيس الوفد الأوكراني المفاوض رستم عمروف، عبر منصة «تلغرام»، انطلاق المحادثات، مشيراً إلى توقع عقد اجتماع منفصل مع الشركاء الأوروبيين.



وفي سياق متصل، عقد الوفد الأوكراني لقاءً منفصلاً مع ممثلين عن أوروبا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحضور المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، في إطار التنسيق بشأن مسار المفاوضات والجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصف الجولة الأولى من المحادثات بأنها «بنّاءة وجوهرية إلى حد بعيد»، في إشارة إلى استمرار كييف في التعاطي مع المسار الدبلوماسي، رغم الخلافات القائمة بشأن شروط التسوية.



في المقابل، أكد الكرملين عدم وجود أي اتصالات بين الوفد الروسي والممثلين الأوروبيين الموجودين في أبوظبي، نافياً وجود خطط لإجراء مثل هذه اللقاءات. وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مستمرة من الوفد المشارك بشأن تطورات المفاوضات.



وعلى المسار الأوروبي، أعلن الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامين حداد وجود وفد فرنسي في أبوظبي، إلى جانب ممثلين عن ألمانيا وبريطانيا، لمواكبة المباحثات الجارية، مؤكداً دعم بلاده الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأزمة الأوكرانية.



واتهم حداد موسكو بمواصلة التصعيد وطرح شروط وصفها بأنها «غير مقبولة ومتطرفة» تجاه أوكرانيا، معتبراً أن كييف أظهرت استعداداً لتقديم تنازلات والانخراط في المسار الدبلوماسي.



وشدد المسؤول الفرنسي على ضرورة استمرار المناقشات بالتوازي مع تكثيف الضغوط على روسيا، عبر العقوبات وتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، معتبراً أن الجمع بين المسار الدبلوماسي والضغط على موسكو من شأنه تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب.