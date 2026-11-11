كشفت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن سيولة الصكوك المصنفة لديها استقرت بشكل عام منذ أغسطس 2026، لكنها لا تزال أقل من مستويات يناير الماضي، قبل اندلاع الحرب مع إيران.

وبحسب الوكالة، فإن متوسط مؤشر سيولة الصكوك المصنفة سجل 62 نقطة في مطلع نوفمبر، دون مستوى 68 نقطة المسجل في يناير. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تصدرت الصكوك السعودية والقطرية والكويتية قائمة الأكثر سيولة، بمتوسط بلغ نحو 57 نقطة، بعد تعافيها من التأثيرات المؤقتة لهجمات ميلشيا الحوثي في أواخر أكتوبر الماضي، رغم استمرارها دون مستويات ما قبل الحرب.



انتقائية عالية



وتوقعت الوكالة استمرار تأثر سيولة الصكوك بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب انتقال رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة. وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش بشار الناطور: «إن المستثمرين يظهرون انتقائية عالية ويركزون على الجودة الائتمانية لضمان مرونة وسرعة التخارج». وأضاف: «إن حصة صكوك الفئة الاستثمارية في الخليج ترتفع إلى 87% مقابل 82% قبل اندلاع الحرب». وأوضح أن صكوك جنوب شرق آسيا تتفوق في السيولة.