ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها في شهرين خلال الجلسة السابقة، إذ تذبذبت السوق بين الآمال في تهدئة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران والمخاوف بشأن الهجمات المستمرة على السفن في مضيق هرمز.



37 سفينة تتعرض لهجمات



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتاً، أو 1.07%، إلى 92.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتاً، أو 0.69%، إلى 86.63 دولار. ويأتي الارتفاع بعد تراجعات فاقت 7% في آخر جلستي تداول على النفط الخام. وأفاد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بأن بيانات جديدة أظهرت تعرض 37 سفينة لهجمات في مضيق هرمز والممرات المائية المحيطة به في أكتوبر الماضي، وهو أعلى إجمالي شهري منذ بدء الحرب. وسجلت 10 هجمات منذ بداية نوفمبر الجاري.



تعويض الخسائر



في الجلسة السابقة، انخفضت أسعار النفط في البداية بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل بعد أن هون مسؤولون أمريكيون من الحاجة إلى شن مزيد من الضربات العسكرية على إيران، لكنها عوضت لاحقاً بعض تلك الخسائر بعد أن نفى مسؤول أمني إيراني إجراء أي محادثات بين الجانبين. وذكرت مصادر في السوق، نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي. وأفادت المصادر، بأن مخزونات النفط الخام زادت تسعة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر الجاري. وذكرت مصادر أن طاقة تكرير النفط في روسيا انخفضت بنحو 30% منذ أواخر أكتوبر في أعقاب هجمات أوكرانية جديدة بالطائرات المسيرة.