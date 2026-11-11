توقعت أربع مؤسسات عالمية استئناف الاقتصاد السعودي نموه خلال عام 2027. وجاءت توقعات المؤسسات الدولية الأربع لتضع نمواً مرجحاً للاقتصاد السعودي فوق 5% خلال عام 2027، حيث جاء التوقع الأعلى من وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» لتضعه عند 8%، فيما يتفق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن يكون النمو عند 7.9%. في الوقت ذاته جاءت تقديرات «موديز» الأقل عند 5.1%.



وضع مالي قوي



وتستند «ستاندرد آند بورز» في توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي العام القادم عند 8% إلى قدرة المملكة على التصدير عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر (خط شرق – غرب)، فضلاً عن وضعها المالي القوي، وعوامل دعم حاسمة تدعم جدارتها الائتمانية. وبالمثل، فإن الرسملة القوية للبنوك، وربحيتها الثابتة، وسيولتها الكافية ستساعدها على إدارة التقلبات.

من جانبها، تستند توقعات وكالة التصنيف الائتماني «موديز» التي جاءت عند 5.1% إلى حدوث تعاف تدريجي في مستويات إنتاج وصادرات النفط متوقعة أن يبلغ متوسط خام برنت 90 دولاراً للبرميل عام 2027 نتيجة لارتفاع علاوات المخاطر الجيوسياسية والمطالبة بإعادة بناء المخزونات المستنفدة مما يؤدي إلى استمرار الضغوط لرفع الأسعار حتى في ظل تراجع التوترات الجيوسياسية.