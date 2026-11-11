علمت «عكاظ» من مصادرها أن إدارة نادي الاتحاد تتجه لتجديد عقد المدافع سعد الموسى، وجارٍ العمل من قبل الإدارة الرياضية بالتنسيق مع المدرب ينز فيسينغ الذي قدم توصية بحاجته الفنية للاعب، وتهدف الإدارة الاتحادية لحسم ملف تجديد عقد الموسى قبل دخوله فترة الستة أشهر «الحرة» في يناير القادم، إذ ينتهي عقده مع ناديه الحالي في يونيو 2027، وستتضح التفاصيل في الأسابيع القادمة التي ستشهد المفاوضات الرسمية بين الطرفين.

وأوضحت المصادر أن اللاعب سعد الموسى يضع الأولوية لنادي الاتحاد في تجديد عقده مع النادي، ومواصلة مشواره في السنوات القادمة مع العميد.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من أندية دوري روشن السعودي تراقب مصير مفاوضات نادي الاتحاد مع الموسى، إذ ترغب في التفاوض مع اللاعب عند دخوله للفترة «الحرة» التي تتزامن مع فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ في الثالث من يناير القادم وتنتهي 31 من الشهر ذاته.

يذكر أن المدافع سعد الموسى انضم إلى صفوف نادي الاتحاد رسمياً في يناير 2024 قادماً من نادي الاتفاق بنظام الإعارة مع أفضليّة الشراء، ومن ثم أعلن الاتحاد في 4 يونيو 2024 تفعيل بند شراء عقده وانتقاله بشكل نهائي بعقد لمدة ثلاث سنوات ينتهي في يونيو 2027.