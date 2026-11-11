سجّلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الأربعاء، هزة أرضية في خليج العقبة شمال غربي محافظة حقل، بلغت قوتها 4.42 درجة على مقياس (ريختر).

وأوضحت الهيئة أن الهزة رُصدت عند الساعة 12:24:52 ظهراً، مؤكدة أن محطات الرصد الزلزالي التابعة لها تابعت الحدث وسجلت بياناته وفق الأنظمة المعتمدة لرصد النشاط الزلزالي بالمملكة.

ويُعد خليج العقبة من المناطق المعروفة بنشاطها الزلزالي النسبي، لوقوعه ضمن نطاق صدع البحر الميت التحويلي الذي يمتد عبر المنطقة، ما يجعل تسجيل هزات أرضية متفاوتة القوة أمراً يخضع للمراقبة المستمرة من قبل الجهات المختصة.

وأكدت الهيئة أن الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي نشاط زلزالي وتسجيله وتحليله، بما يدعم أعمال الرصد والدراسات الجيولوجية ويعزز جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الظواهر الطبيعية.

وتواصل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مراقبة النشاط الزلزالي في مختلف مناطق المملكة والمياه الإقليمية والمناطق المجاورة، عبر منظومة متقدمة من محطات الرصد الموزعة جغرافياً لضمان سرعة التقاط وتحليل البيانات الزلزالية.