أخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مطار رامون في جنوب البلاد من المسافرين، اليوم الأربعاء، عقب هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجة، ضربت المنطقة القريبة من مدينة إيلات، وأدت إلى إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من الزلازل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الهزة وقعت في نحو الساعة 11:25 صباحا بالتوقيت المحلي، وشعر بها سكان إيلات ومناطق واسعة في وادي عربة والمناطق المحيطة، فيما أظهرت مقاطع فيديو إخلاء المسافرين من مبنى المطار ونقلهم إلى الخارج كإجراء احترازي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، وفق تقديرات أولية نقلتها وسائل إعلام محلية، أن مركز الهزة كان في منطقة طابا بجنوب سيناء المصرية، على عمق يقدر بنحو 8 كيلومترات، فيما أشارت تقديرات أخرى إلى وقوع مركزها على مسافة نحو 30 كيلومترا جنوب إيلات.

ونقلت وكالة «رويترز» عن السلطات أن الرحلات الجوية في مطار رامون عُلقت مؤقتا لإجراء فحوصات على المطار ومنشآته، بينما استمر مطار بن غوريون قرب تل أبيب في العمل بصورة طبيعية.

ودوت صفارات الإنذار في إيلات وعدد من المناطق المحيطة، بينها إيلوت وبئر أورا وإليفاز ومناجم تمناع والمنطقة الصناعية شحوريت، بالتزامن مع تحذيرات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية للسكان بضرورة الابتعاد عن المباني والتوجه إلى الأماكن المفتوحة، تحسبا لأي هزات ارتدادية.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات بشرية جراء الهزة، فيما دعت السلطات السكان إلى متابعة التعليمات الرسمية وعدم العودة إلى المباني إلا بعد التأكد من زوال الخطر.

ويأتي تفعيل صفارات الإنذار في إطار نظام الإنذار المبكر الإسرائيلي للزلازل، الذي يتيح إصدار تحذيرات للسكان عند رصد هزات أرضية تتجاوز قوتها 4 درجات، بما يسمح باتخاذ إجراءات احترازية خلال الفترة القصيرة المتاحة قبل وصول الموجات الزلزالية إلى بعض المناطق.

وتقع إيلات في أقصى جنوب إسرائيل، على ساحل خليج العقبة، ضمن نطاق جغرافي يتأثر بالنشاط الزلزالي المرتبط بمنظومة صدع البحر الميت، الممتدة من منطقة البحر الأحمر شمالا عبر خليج العقبة ووادي عربة وصولا إلى منطقة البحر الميت ووادي الأردن، ما يجعل المنطقة عرضة لهزات أرضية متفاوتة القوة.