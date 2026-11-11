كشف بشار الدليمي، مدير المكتب الإعلامي للنائب العراقي السابق أحمد العلواني، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل مقتله في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكداً أن العلواني أبلغه بسفره دون أن يكشف وجهته، وأن آخر اتصال بينهما جرى مساء الخميس عند الساعة 9:05، قبل أن تنقطع جميع وسائل التواصل معه، بما فيها 4 خطوط هاتفية.

وقال الدليمي إن العلواني كان يستعد للمشاركة في مؤتمر «المبادرة العراقية» المقرر عقده في لندن يوم 11 نوفمبر، والذي كان من المقرر أن يحضره المبعوث الأمريكي توم باراك، إلى جانب شخصيات عراقية بارزة، موضحاً أن دعوة رسمية وصلت إليه للمشاركة في المؤتمر.

وأضاف أن العلواني أبلغه بوجود سفر ضروري، وطلب منه تأجيل جميع المواعيد واللقاءات الرسمية المرتبة له، مشيراً إلى أنه لم يوضح طبيعة الرحلة أو وجهتها، رغم أن المكتب كان يرتب لقاءات مع جهات خارجية ضمن مشروع إصلاحي يعمل عليه العلواني للعراق.

وأوضح الدليمي أن آخر تواصل بينهما كان مساء الخميس، عندما أرسل إليه العلواني عبر «واتساب» عند الساعة 9:05، وسأله عن الأخبار، مؤكداً أنه وصل إلى وجهته، دون أن يحدد مكان وجوده. وقال إنه أخبره برغبته في الراحة، ووعده بمعاودة الاتصال لاحقاً، لكن التواصل انقطع بعد ذلك بصورة نهائية.

وأشار إلى أن العلواني لم يكن متاحاً عبر أي من خطوطه الهاتفية الأربعة أو حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى بدأت منشورات تتداول أنباء عن اختطافه، قبل أن يتلقى المكتب معلومات مقتله من وسائل الإعلام.

اتهامات بدوافع سياسية

وفي تفسيره للجريمة، اعتبر الدليمي أن استهداف العلواني لا يرتبط، من وجهة نظره، بدوافع جنائية أو شخصية، متهماً جهات دولية بالتخطيط لاغتياله بهدف إجهاض مشروعه الإصلاحي في العراق، الذي قال إنه كان يستهدف النفوذ الإيراني والمليشيات المرتبطة بإيران.

وشدد على أن العلواني كان قد قطع شوطاً في مشروعه، معتبراً أن مقتله يرتبط باستهداف هذا المشروع، دون أن يقدم أدلة تثبت الجهة التي يتهمها أو طبيعة دورها في الجريمة.

العثور على جثته في بيروت

وعُثر على جثة العلواني داخل شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد أيام من انقطاع الاتصال به، فيما باشرت السلطات اللبنانية تحقيقاتها لكشف ملابسات مقتله وتحديد المتورطين.

وبحسب معلومات نقلتها وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولين أمنيين وقضائيين لبنانيين، تعرض العلواني لضربة على الرأس قبل خنقه، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى الاشتباه في 3 أشخاص، بينهم لبناني أوقفته السلطات، وشخصان سوريان يجري البحث عنهما. وأفادت المعلومات بأن الشقة استُؤجرت لفترة قصيرة قبل العثور على الجثة.

وتتابع السفارة العراقية في بيروت القضية بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، بانتظار نتائج التحقيقات الرسمية لكشف ظروف الجريمة ودوافعها.

من هو أحمد العلواني؟

ويُعد أحمد العلواني من الشخصيات السياسية البارزة في محافظة الأنبار غربي العراق، إذ شغل عضوية مجلس النواب العراقي، وترأس لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار البرلمانية، كما برز اسمه خلال الاحتجاجات التي شهدتها الأنبار عامي 2012 و2013 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وكان العلواني من أبرز المعارضين لنفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، كما انتقد قوى سياسية سنية وشيعية، ودعا إلى حصر السلاح بيد الدولة.

وقبل مقتله، نشر العلواني موقفاً وصف فيه العراق بأنه دولة عربية «مختطفة» سلّمتها الولايات المتحدة إلى إيران، وهي مواقف تضع اغتياله في سياق سياسي يستدعي مزيداً من التدقيق، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات بشأن دوافع الجريمة والجهات المسؤولة عنها.