يتوجه غداً (الخميس)، المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة الروسية موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال كوشنر إن الاجتماع مع وفدي روسيا وأوكرانيا في أبوظبي في إطار المفاوضات التي انطلقت أمس: لا توجد ثقة حالياً بين الأطراف لكن علينا الاستناد إلى المصالح المشتركة، مضيفاً: المحادثات في أبوظبي كانت معقّدة لكن نتائجها إيجابية.



وأشار إلى أن المناقشة لكل المسائل المتعلقة بشأن مرحلة ما بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا ستتواصل ونحاول التوصل إلى رؤى مشتركة للوصول إلى حل للأزمة، مبيناً أنهم سيقدمون ملخصاً للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن المحادثات في أبوظبي.



وفيما يتعلق باللقاء الذي عقد مع الوفد الأوروبي قال كوشنر: أجرينا مباحثات جيدة جداً مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، مبيناً أنه جرى مناقشة مسائل مرحلة ما بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا التي تستوجب إشراك أوروبا.



من جهته، قال رئيس الوفد الأوكراني رستم عمروف: لدينا زخم جيد للوصول لاتفاق قبل نهاية العام، مشيراً إلى أن المفاوضات توصلت لاتفاق لتبادل واسع للأسرى مع روسيا.



في المقابل، قال رئيس الوفد الروسي في محادثات أبوظبي فلاديمير ميدينسكي: لا نرى أي مبرر لمحادثات مع الأوروبيين بشأن أوكرانيا، مضيفاً: يمكن للأوروبيين أن يصبحوا جزءاً من عملية السلام بمجرد «استيقاظ ضميرهم».



وشدد بالقول: «ليس واضحاً ما الذي يمكن لروسيا مناقشته مع الاتحاد الأوروبي في ظل غياب أي مقترحات من جانبه».



وأوضح أن موسكو ستواصل محادثاتها مع كييف، مبيناً أنه جرى مناقشة قضايا إنسانية خلال المحادثات في أبوظبي.



ولفت إلى أن المحادثات ستستمر والعالم بحاجة إلى منظومة أمنية جديدة.



في غضون ذلك، ذكرت وكالة «تاس» الروسية أن عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا ستكون الأكبر وستشمل أكثر من ألف شخص من كل جانب، مبينة أن تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد يتم خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.