التقى امير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ونائبه الأمير ناصر بن محمد بن جلوي اليوم، المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس صالح بن طالع القحطاني.

واطّلعا خلال اللقاء على التقرير السنوي للإدارة لعام 1447، الذي استعرض أبرز أعمالها وبرامجها التدريبية، وجهودها في تطوير منظومة التدريب التقني والمهني، وتأهيل الكوادر الوطنية، ورفع كفاءتها المهنية، وتعزيز مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.

وأكّد أمير منطقة جازان، أهمية مواصلة تطوير البرامج التدريبية والتخصصات التقنية والمهنية، وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات، بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص نوعية لأبناء وبنات المنطقة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.