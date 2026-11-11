شهدت أسعار الذهب في السودان ارتفاعاً ملحوظاً متأثرة بزيادة الأسعار في البورصة العالمية وتراجع قيمة الجنيه السوداني، حيث تجاوز سعر غرام الذهب الخام 1.17 مليون جنيه، قبل أن يتراجع إلى نحو 1.15 مليون جنيه خلال ساعات. وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية نت».



تفاوت ملحوظ



وأفاد متعاملون في أسواق الذهب بعدد من الولايات السودانية أن الأسعار سجلت تفاوتاً ملحوظاً بين الأسواق، حيث بلغ أعلى سعر للغرام في سوق دار مالي بولاية نهر النيل 1.172 مليون جنيه، وفي أبو حمد 1.17 مليون جنيه، فيما بلغ أدناه في منطقة أم فكرون حيث سجل 960 ألف جنيه.



وأوضح أحد المتعاملين أن سوق الذهب المحلية شهدت تقلبات سعرية مفاجئة وسريعة خلال الساعات الماضية، مضيفاً أن الأسعار قفزت بصورة ملحوظة عقب زيادات طفيفة في سعر الصرف المحلي، قبل أن تتراجع مجدداً.



ربح وخسارة



وأشار متعاملون في قطاع الذهب إلى أن هذه التذبذبات أحدثت تفاوتاً في حركة التداولات بين الربح والخسارة، حيث نشط عدد من المعدنين والتجار في عمليات البيع والشراء استناداً إلى التحركات اللحظية للأسواق.



وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك السودانية نحو 4,500 جنيه، فيما ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 10.4 ألف جنيه سوداني.