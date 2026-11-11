أصدر الفنان المصري محمد عدوية بياناً حذر خلاله من وجود عدد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل شخصيته وتتحدث باسمه، وتنشر محتوى وتصريحات منسوبة إليه دون أي صفة رسمية أو الحصول على إذن منه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عنها.

الحقوق القانونية

وأشار عدوية، في بيانه، إلى أن هذه الصفحات لا تمت له بأي صلة، لافتاً إلى عدم مسؤوليته عن أي محتوى أو تصريحات أو أخبار يتم تداولها من خلالها، مطالباً متابعيه والإعلاميين ومختلف الجهات بعدم التعامل مع تلك الصفحات أو تداول أي أخبار وتصريحات صادرة عنها، والاعتماد فقط على صفحاته الرسمية والموثقة، باعتبارها المنصات الوحيدة المعتمدة للتواصل معه ومتابعة أخباره وأعماله الفنية.

واختتم محمد عدوية بيانه بالتأكيد على احتفاظه بكافة حقوقه القانونية تجاه كل من ينتحل شخصيته أو يستخدم اسمه دون وجه حق، موجهاً الشكر إلى جمهوره على دعمه وثقته الدائمة.

جوة عيني

وعلى الصعيد الفني، يعد ألبوم «جوة عيني» أحدث أعمال عدوية الغنائية، ويتكون من خمس أغنيات، تعاون خلالها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.

وجاءت الأغنية الأولى بعنوان «في حتة تانية»، من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري، بينما حملت الأغنية الثانية اسم «هلم بفراقي»، وهي من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام.

كما ضم الألبوم أغنية «أنا رحت»، من كلمات عليم، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع فهد، وأغنية «اللي ناسيني»، من كلمات يحيى مرسي، وألحان محمد عدوية، وتوزيع ميدو الليثي.

واختتم الألبوم بأغنية «شكلك في محله»، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع فهد.