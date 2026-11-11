تصدرت السعودية دول العالم في الثقة بالحكومة بين 28 دولة شملها تقرير «إيدلمان للثقة 2026»، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 53% بفارق 36 نقطة مئوية، فيما حلت في المرتبة الأولى عالمياً في التفاؤل بمستقبل الأجيال القادمة، مناصفة مع نيجيريا، بعدما توقع 65% من المشاركين في السعودية أن يتمتع الجيل القادم بحياة أفضل من الجيل الحالي، مقابل متوسط عالمي لم يتجاوز 32%.

وأظهر التقرير ارتفاع الثقة بالحكومة السعودية نقطتين مئويتين مقارنة بالعام السابق، بالتزامن مع تحسن الثقة بوسائل الإعلام وقطاع الأعمال والمنظمات غير الربحية، فيما سجل مؤشر الثقة العام في المملكة 73 نقطة، مقارنة بـ71 نقطة في العام السابق، لتحتل السعودية المرتبة الخامسة عالمياً، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 57 نقطة بفارق 16 نقطة.

واستند التقرير، الذي يصدر للعام الـ26، إلى استطلاع شمل 33,938 مشاركاً في 28 دولة، نُفذ خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2025، لقياس اتجاهات الرأي العام تجاه المؤسسات ومستويات التفاؤل بالمستقبل.

الأعلى ثقة بالحكومة

وسجلت السعودية أعلى مستوى للثقة بالحكومة بين الدول الـ28 المشمولة بالتقرير، تلتها الصين والإمارات بنسبة 86% لكل منهما، ثم سنغافورة بنسبة 76%، والهند بنسبة 75%، وماليزيا بنسبة 72%، فيما بلغ المتوسط العالمي 53%.

وأظهرت النتائج ارتفاع الثقة بالحكومة السعودية بمقدار نقطتين مئويتين مقارنة بعام 2025، في وقت ارتفع فيه المتوسط العالمي نقطة مئوية واحدة، بينما سجلت 14 دولة مستويات تقع ضمن نطاق انعدام الثقة بالحكومة، وفق تصنيف التقرير.

وكشفت المقارنات الدولية تفاوتاً واسعاً بين الدول؛ إذ بلغت الثقة بالحكومة 30% في فرنسا، و36% في المملكة المتحدة، و37% في اليابان، و39% في الولايات المتحدة، ما يبرز الفارق بين السعودية وعدد من الاقتصادات الكبرى.

الخامسة عالمياً في الثقة العامة

وارتفع مؤشر الثقة العام في السعودية إلى 73 نقطة، مقابل 71 نقطة في العام السابق، لتحتل المرتبة الخامسة عالمياً، متجاوزة المتوسط الدولي البالغ 57 نقطة بفارق 16 نقطة.

ويعتمد المؤشر على متوسط الثقة بأربع مؤسسات رئيسية، تشمل الحكومة وقطاع الأعمال ووسائل الإعلام والمنظمات غير الربحية، ويقيس اتجاهات الرأي العام تجاه أدائها وقدرتها على القيام بأدوارها.

تفاؤل بمستقبل الأجيال

وفي مؤشر التفاؤل بالمستقبل، تصدرت السعودية ونيجيريا الدول المشمولة بالاستطلاع بنسبة 65% لكل منهما، بعدما توقع المشاركون أن يتمتع الجيل القادم بحياة أفضل، متجاوزتين ضعف المتوسط العالمي البالغ 32%.

وجاءت الإمارات بنسبة 63%، ثم كينيا بنسبة 59%، وإندونيسيا والصين بنسبة 56% لكل منهما، والهند بنسبة 53%.

وفي المقابل، انخفض التفاؤل بمستقبل الأجيال إلى 6% في فرنسا، و8% في ألمانيا وإيطاليا، و14% في المملكة المتحدة واليابان، فيما سجلت الولايات المتحدة 21%.

وأظهر التقرير تراجع المتوسط العالمي للتفاؤل أربع نقاط مئوية مقارنة بعام 2025، ليستقر عند 32%، كما تراجع المؤشر في السعودية أربع نقاط مئوية، مع استمرار المملكة في صدارة الترتيب العالمي.

وسجلت الهند انخفاضاً بمقدار 13 نقطة مئوية، وسنغافورة 11 نقطة، والصين 9 نقاط، مقابل ارتفاع التفاؤل في نيجيريا 15 نقطة، والإمارات 3 نقاط.

تصدرت السعودية ونيجيريا 28 دولة في التفاؤل بمستقبل الأجيال القادمة بنسبة 65%

الإعلام السعودي.. الثقة ترتفع 5 نقاط

وأظهر التقرير ارتفاع الثقة بوسائل الإعلام في السعودية إلى 66%، بزيادة خمس نقاط مئوية مقارنة بعام 2025، في وقت سجلت فيه وسائل الإعلام مستويات تقع ضمن نطاق انعدام الثقة في 13 دولة من أصل 28 دولة.

وكشفت النتائج أن 79% من المشاركين في السعودية يرون أن استخدام عناوين صحفية دقيقة، بعيداً عن المبالغة وإثارة المخاوف، يمثل وسيلة فعالة لتعزيز الثقة وتقليل التوترات بين الفئات الاجتماعية.

كما اعتبر 79% أن إتاحة تغطية إعلامية متوازنة لوجهات النظر المختلفة بشأن القضايا الكبرى تسهم في بناء الثقة، فيما رأى 74% أن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية تعزيز الثقة بين الفئات المختلفة، مقابل 50% يعتقدون أنها تؤدي هذا الدور بصورة جيدة.

ويكشف الفارق البالغ 24 نقطة مئوية بين المسؤولية المتوقعة والأداء الفعلي عن فرص متاحة أمام المؤسسات الإعلامية لتطوير أدائها وتعزيز مصداقيتها، خصوصاً مع تنامي تأثير المنصات الرقمية وتعدد مصادر المعلومات.

82% يثقون بجهات العمل

وعلى المستوى الاقتصادي، كشف التقرير أن 82% من المشاركين في السعودية يثقون بجهات عملهم، مقابل متوسط عالمي بلغ 78%، فيما سجل قطاع الأعمال في المملكة ثقة بلغت 77%، بارتفاع نقطة مئوية واحدة مقارنة بعام 2025.

وتجاوزت الثقة بقطاع الأعمال السعودي المتوسط العالمي البالغ 64% بفارق 13 نقطة مئوية، لتأتي المملكة ضمن الدول الست الأعلى في هذا المؤشر، متقدمة على عدد من الاقتصادات الكبرى، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان.

وفي جانب تعزيز الثقة داخل بيئات العمل، رأى 76% من المشاركين في السعودية أن إتاحة التفاعل بين الموظفين المختلفين في الخلفيات والآراء تمثل وسيلة فعالة لبناء الثقة، فيما اعتبر 68% أن الشراكات بين المؤسسات لتشجيع الحوار والتواصل تسهم في تحقيق الهدف نفسه.

وفي ما يتعلق بالمنظمات غير الربحية، أظهرت النتائج ارتفاع الثقة بها أربع نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 62%، بما يعكس تحسناً في نظرة المشاركين لهذه المؤسسات.

وتعكس النتائج استمرار تسجيل السعودية مستويات مرتفعة من الثقة المؤسسية والتفاؤل بمستقبل الأجيال مقارنة بالمتوسطات العالمية، مع تحسن الثقة بقطاع الأعمال والإعلام والمنظمات غير الربحية، في وقت تشهد فيه دول عديدة تراجعاً في التفاؤل بالمستقبل وتفاوتاً في الثقة بالمؤسسات.