استمرت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي في تحقيق مكاسب، فيما درس متعاملون توقعات غير مؤكدة في الصراع في الشرق الأوسط وتوازن الإمداد في المنطقة.



وتجاوزت العقود الآجلة القياسية مستوى 85 يورو لكل ميغاوات في الساعة، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.7% في الجلسة السابقة.



تراجع الواردات



ولم تحقق المحادثات بشأن إنهاء الحرب الإيرانية سوى تقدم ضئيل، بينما استمرت الهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز هذا الأسبوع، بحسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء اليوم.



ونفى مسؤول أمني بارز في طهران وجود مفاوضات جارية مع الولايات المتحدة، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية.



يذكر أن واردات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا تتراجع عن مستويات العام الماضي وبدأت المخزونات الشتوية التي كانت منخفضة بشكل غير معتاد، في الانخفاض مع حلول موسم الشتاء.



ويعتمد توازن الإمدادات في المنطقة هذا الشتاء بشكل كبير على مدى سرعة انتعاش تدفقات الغاز عبر مضيق هرمز، لاسيما تلك القادمة من قطر، التي تعتبر أكبر مصدر.