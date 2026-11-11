سلطت مزاعم التجسس التي طالت شركة «إنفيديا» الضوء على أليس هوانغ، وهي شخصية ظلت مجهولة نسبياً قبل أن تجد نفسها في قلب واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في قطاع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.



اهتمام إعلامي واسع



وأظهرت صور متداولة هوانغ إلى جانب الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانغ في مناسبات ومآدب عشاء وفعاليات خاصة، ما جعلها محور اهتمام إعلامي واسع بعد تقارير تحدثت عن علاقتها برئيس الشركة.



وبحسب تقرير لشبكة «CNN»، فإن الحضور الرقمي المحدود لهوانغ يرسم صورة لصحفية سابقة تحولت إلى العمل في القطاع المالي والتقني، قبل أن تتولى مناصب إدارية في شركات واستثمارات آسيوية.



ونسبت الشبكة إلى مسؤولين أمريكيين اعتقادهم بأن هوانغ ربما عملت لصالح أجهزة استخبارات صينية، وأنها سعت إلى جمع معلومات تتعلق بإنفيديا وصناعة الذكاء الاصطناعي، وهي مزاعم تنفيها بكين وتصفها بأنها «تكهنات لا أساس لها».



من هي أليس هوانغ؟



أظهرت سجلات سفر أمريكية اطلعت عليها «CNN» أن أليس هوانغ تعرف أيضاً باسم «هوانغ لي»، وهي مواطنة صينية تبلغ من العمر 43 عاماً.



وأشارت بيانات ومنشورات صينية إلى أنها بدأت مسيرتها المهنية في الإعلام، حيث عملت صحفية لدى التلفزيون الحكومي الصيني، قبل انتقالها إلى قطاع الخدمات المالية.



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنها كانت تتحدث الإنجليزية بطلاقة وتحضر مؤتمرات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وفعاليات كبار التنفيذيين، ما ساعدها على بناء شبكة علاقات داخل القطاع.



كما أشارت معلومات منشورة على موقع صندوق استثمار خاص صيني إلى امتلاكها 4 سنوات من الخبرة الإعلامية و8 سنوات في قطاع الأوراق المالية، بما في ذلك العمل لدى «HSBC» و«Citic Securities».



علاقة غير واضحة



ظل تاريخ وطبيعة العلاقة بين الطرفين غير واضحين، إلا أن هوانغ ظهرت مراراً إلى جانب الرئيس التنفيذي لإنفيديا في مناسبات وفعاليات مرتبطة بقطاع التكنولوجيا.



وأظهرت صور منشورة على تطبيق «وي تشات» وجودهما معاً في منتجع فاخر للغولف بولاية كاليفورنيا خلال عام 2024، فيما سجلت لها عدة زيارات إلى الولايات المتحدة منذ عام 2017.



كما زارت مقر إنفيديا في سانتا كلارا خلال المؤتمر السنوي للشركة في مارس من العام الماضي، قبل أن تظهر مجدداً في مايو 2025 خلال مأدبة عشاء في تايبيه غادرت بعدها مع هوانغ في السيارة نفسها، وفق ما أوردته «CNN».



موقف إنفيديا والتحقيقات



نفت إنفيديا سابقاً وجود أي أمر غير اعتيادي في العلاقة، مؤكدة أن لقاءات جنسن هوانغ مع العملاء والمسؤولين التنفيذيين تعد جزءاً من مهامه اليومية.



وأعلنت الشركة لاحقاً فتح تحقيق مستقل للنظر فيما إذا كان رئيسها التنفيذي قد تعرض لمحاولة استهداف من جهة استخبارات أجنبية، وذلك بعد تصاعد الجدل حول القضية.



وفي الوقت نفسه، أقر جنسن هوانغ في مذكرة داخلية بوجود علاقة خارج إطار الزواج، من دون أن يسمي الطرف الآخر.



مخاوف ومحاولة تشويه ولا إدانة



أكدت «إنفيديا»، التي تقترب قيمتها السوقية من 4.5 تريليون دولار، أنها لا تملك أي مؤشرات أو أسباب تدعو للاعتقاد بأن أسراراً حكومية أو تجارية قد تعرضت للاختراق.



ونقلت «CNN» عن مصادر مطلعة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أبلغ مشرعين قبل نحو عام بمخاوف تتعلق باحتمال نقل هوانغ معلومات إلى الصين.



كما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية أخضعت هوانغ لمراقبة إلكترونية لفترة طويلة، وقدمت إحاطات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القضية.



وفي المقابل، رفضت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات الموجهة إلى هوانغ، ووصفتها بأنها «محاولة لتشويه صورة الصين والإساءة إليها».



لم تعلن السلطات الأمريكية حتى الآن إدانة قضائية أو اتهامات جنائية مثبتة بحق أليس هوانغ في القضية.