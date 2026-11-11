يستعد مهاجم فريق الأهلي فراس البريكان للمغادرة إلى تايلند (الخميس) 19 نوفمبر الجاري، لحضور حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة التايلندية بانكوك، بعد ترشحه لجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا، على أن يعود إلى جدة مباشرة عقب انتهاء الحفل، للالتحاق بفريقه والمشاركة في مواجهة النصر (الجمعة) 20 نوفمبر، الساعة 8:30 مساءً، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في لقاء «الكلاسيكو» المؤجل من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.



ويأتي حرص البريكان على العودة السريعة إلى جدة في ظل ارتباط الأهلي بمواجهة فريقه أمام النصر، إذ يسعى اللاعب إلى التواجد ضمن خيارات الجهاز الفني للفريق في اللقاء المرتقب.



وتعكس مشاركة البريكان في حفل الجوائز القارية حضوره على مستوى القارة الآسيوية، فيما يضع اللاعب مواجهة النصر ضمن أولوياته، من خلال ترتيب برنامج سفره بما يتيح له العودة عقب الحفل مباشرة، دون التأثير على جاهزيته للمشاركة في المباراة.



ويُعد البريكان أحد ثلاثة مرشحين للجائزة الآسيوية، إلى جانب قائد فريق الهلال سالم الدوسري، وحارس مرمى فريق تراكتور الإيراني علي رضا بيرانفاند، في الحفل الذي يقام في بانكوك.



وتبقى مشاركة البريكان أمام النصر مرهونة بمدى جاهزيته البدنية عقب رحلة العودة، والقرار الفني للمدرب الهولندي مارينو بوسيتش، خصوصاً أن موعد المباراة يأتي بعد أقل من 24 ساعة من حفل الجوائز الآسيوية.