نوّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية بالتراث الوطني، والمحافظة على الآثار والمواقع التاريخية، بوصفها جزءاً أصيلًا من الهوية الوطنية.

وأكد أمير منطقة نجران أهمية المحافظة على التراث المادي وغير المادي للمنطقة، وتوثيقه وصونه من الاندثار، ونقله إلى الأجيال القادمة، والتعريف بما تزخر به نجران من موروث ثقافي وحضاري.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، في مكتبه بالإمارة، رئيس مجلس إدارة جمعية الآثار والتاريخ بنجران (جاتن) محمد بن هادي آل هتيلة، يرافقه عدد من فريق العمل.

وتسلّم أمير نجران نسخة من إصدار "ترجمة المفردات التراثية بمنطقة نجران إلى اللغة الإنجليزية"، الذي أعدته الجمعية لتوثيق المفردات التراثية والتعريف بها، وإبراز الموروث الثقافي للمنطقة.

واطّلع على محتوى الإصدار، الذي يضم 51 مفردة تراثية مصورة بتسمياتها باللغتين العربية والإنجليزية وشروحها التعريفية، ويتناول عددًا من عناصر الموروث المحلي، من بينها المقتنيات والأدوات التقليدية، والحرف، والأزياء والحلي، والأطعمة الشعبية، والفنون الأدائية، وعناصر العمارة النجرانية.

وأشاد أمير منطقة نجران بجهود الجمعية في توثيق الموروث الثقافي للمنطقة والتعريف به، مشددًا على أهمية الدقة العلمية واللغوية في أعمال التوثيق والترجمة، وتوسيع دائرة التوثيق، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في المحافظة على تراث المنطقة وإبرازه محليًا ودوليًا.