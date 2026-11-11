توفي عازف التشيلو المصري مصطفى قطر، آخر أعضاء فرقة الفنانة الراحلة أم كلثوم ممن كانوا متبقيين على الحياة.

إعلان الوفاة

وأعلن قائد فرقة التخت العربي للموسيقى والغناء الدكتور ياسر معوض، خبر الوفاة عبر حسابه على «فيسبوك»، ناعياً قطر، ووصفه بأنه أحد رواد آلة التشيلو في مصر والعالم العربي، ممن عاصروا كبار المطربين، وفي مقدمتهم أم كلثوم.

وكتب معوض: وفاة عازف التشيلو الحاج مصطفى قطر الذي صاحب كبار المطربين مثل أم كلثوم، ويعتبر من رواد آلة التشيلو في مصر والعالم العربي، داعياً له بالرحمة والمغفرة.

عبده قطر

والراحل اسمه الكامل عبد الفتاح أحمد مصطفى قطر، واشتهر بلقب «عبده قطر»، وينتمي إلى عائلة لها تاريخ في المجال الموسيقي؛ إذ كان عمه محمد قطر عازف تشيلو في أوركسترا القاهرة، وتولى رئاسة لجنة الاستماع بالإذاعة، كما عمل عمه يسري قطر في المجال نفسه، وشغل منصب رئيس قسم الدراسات العليا بمعهد الموسيقى.

وحصل مصطفى قطر على دبلوم الموسيقى من معهد الموسيقى العربية، المعروف سابقاً باسم معهد فؤاد الأول للموسيقى عام 1954، ثم نال عام 1957 شهادتي المعهد العالي للموسيقى المسرحية وبكالوريوس التجارة.

وخلال سنوات دراسته، التقى عدداً من الأسماء التي أصبحت لاحقاً من أبرز رموز الغناء والتلحين في مصر والعالم العربي، بينهم عبد الحليم حافظ وكمال الطويل وعلي إسماعيل وفايز كامل وعبد العظيم عبد الحق.

وارتبط اسم قطر بفرقة أم كلثوم، حيث شارك في العزف إلى جانب نخبة من الموسيقيين الذين أسهموا في تشكيل ملامح المرحلة الذهبية للأغنية المصرية.