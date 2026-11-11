أثار النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول مقاطع مصورة وثّقت تجوله في شوارع دبي وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأظهرت اللقطات المتداولة لاعب ريال مدريد وهو يسير برفقة عدد من المرافقين وأفراد الحماية، فيما لفت الانتباه ظهور أحد الأشخاص وهو يحمل مظلة فوقه، بينما تولت فتاة استخدام مروحة يدوية أثناء الجولة.

وحظي المشهد بتفاعل كبير بين المتابعين، الذين تناقلوا المقاطع على نطاق واسع، مع تعليقات متباينة حول طبيعة الظهور والاهتمام المرافق للنجم البرازيلي خلال وجوده في دبي.

ويُعد فينيسيوس من أبرز نجوم كرة القدم العالمية في الوقت الحالي، ما يجعل تحركاته وظهوره خارج المستطيل الأخضر محل متابعة واهتمام من الجماهير ووسائل الإعلام.