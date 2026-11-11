يعود الثنائي محمد سيماكان، وكينغسلي كومان للمشاركة مع الفريق النصراوي في مواجهة الأهلي (الجمعة) 20 نوفمبر الجاري الساعة 8:30 مساءً، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في مباراة «الكلاسيكو» المؤجلة من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.



ويسعى المدرب آنج بوستيكوجلو لتجهيز فريقه لمواجهة الأهلي، إذ سيكثف المناورات الكروية في الأيام القادمة، ويطمح في تحقيق فريقه الفوز وحصد النقاط الثلاث في لقاء "الكلاسيكو" ورفع رصيده النقطي إلى 31 واعتلاء صدارة الدوري.



من جانب آخر، تنتظر فريق النصر مواجهة خليجية أمام السد القطري (الثلاثاء) 24 نوفمبر الجاري، الساعة 9:15 مساءً، على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، ويتطلع النصر لتحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث والوصول إلى النقطة التاسعة وتعزيز حظوظه في التأهل للدور القادم في البطولة الآسيوية.