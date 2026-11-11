فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن زواج الفنانة البحرينية حلا الترك بصانع المحتوى السعودي عزيز بن محمد، قطعت الترك بعدم صحة هذه الأنباء.

أسلوب ساخر

وأنهت الترك التكهنات التي ربطت اسمها بالزواج من محمد، بعدما تفاعلت بنفسها مع المنشورات التي تناولت نبأ عقد قرانهما.

واختارت الرد بأسلوب ساخر لوضع حد للتساؤلات المتداولة بين متابعيها، من خلال عبارات قصيرة اتسمت بطابع فكاهي.

وكتبت الفنانة البحرينية تعليقاً على أحد المنشورات: «ضحكتوني، الخبر غير صحيح»، بينما ردت على منشور آخر بعبارة «توي عرفت»، في إشارة ساخرة إلى الأنباء المتداولة عن زواجها، لتؤكد أن ما نُشر بشأن ارتباطها لا أساس له من الصحة.

شائعات الزواج

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ترتبط فيها حلا الترك بتكهنات حول حياتها العاطفية، إذ تكررت أخبار الخطوبة والزواج بشأنها في مناسبات مختلفة، ما دفعها إلى توضيح حقيقة بعض الأنباء التي انتشرت عنها.

ففي 2019، تداولت منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن خطوبتها، لكنها نفت تلك المعلومات عبر حساباتها، موضحة أنها كانت منشغلة بدراستها، وأنها لا تعيش علاقة عاطفية كما تردد آنذاك.

وعادت التكهنات في 2021، بعدما ربطت تقارير اسمها بالفنان السوري عدي أيمن، إلا أن مدير أعمالها نفى صحة تلك الأخبار في ذلك الوقت.

وفي سبتمبر 2024، تجددت شائعات الزواج عقب ظهور حلا الترك بفستان أبيض، وهو ما دفع متابعيها إلى التساؤل عما إذا كانت تستعد لدخول القفص الذهبي، قبل أن توضح أن إطلالتها كانت لحضور إحدى الفعاليات، ولا ترتبط بأي مناسبة زواج.