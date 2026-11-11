سلّط خبراء الصحة الضوء على أبرز الأعراض المرتبطة بالسلالة الجديدة من فايروس كورونا المعروفة باسم (PJ.2.1)، مؤكدين أن ألم الحلق الشديد يُعد العلامة الأكثر شيوعاً بين المصابين بها، في وقت تواصل فيه السلطات الصحية الدولية متابعة انتشار المتحور في عددٍ من دول العالم.

وأوضح عالم الأوبئة ونائب رئيس أكاديمية التربية الروسية غينادي أونيشتشنكو أن ألم الحلق بات العرض السائد لدى المصابين بالسلالة الجديدة، مشيراً إلى أن هذا المؤشر يُعد الأكثر بروزاً مقارنة بالأعراض الأخرى المرتبطة بالعدوى.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية أفادت برصد تزايد انتشار المتحور PJ.2.1 في دول عدة؛ من بينها الولايات المتحدة وكندا، مع تسجيل حالات متفرقة في أوروبا حتى الآن.

وبحسب متخصصين في الأمراض المعدية، فإن أعراض السلالة الجديدة لا تختلف كثيراً عن أعراض نزلات البرد والعدوى التنفسية الموسمية، وتشمل إلى جانب ألم الحلق الشعور بالوهن العام والإرهاق، ما يجعل التمييز بينها وبين الإنفلونزا أو الالتهابات التنفسية الأخرى أمراً صعباً دون إجراء فحوص مخبرية. كما أشارت عالمة الفايروسات والطبيبة المختصة بالأمراض المعدية إيلينا مالينيكوفا إلى أن المتحور قد يتسبب في ألم أشد بالحلق وفترة تعافٍ أطول لدى بعض المصابين، لافتةً إلى أن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً يظلون ضمن الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية.

وفي الوقت ذاته، يرى خبراء الأوبئة أن السلالة الجديدة لا تمثل تهديداً بحدوث جائحة عالمية جديدة، مؤكدين أنها واحدة من عشرات السلالات المتفرعة من فايروس SARS-CoV-2 التي تخضع للمراقبة المستمرة من قبل الجهات الصحية الدولية.

ويواصل المتخصصون متابعة تطور المتحور الجديد لرصد أي تغيرات محتملة في أنماط الانتشار أو الأعراض، وسط تأكيدات بأن المعطيات الحالية لا تشير إلى مخاطر استثنائية مقارنة بالسلالات المنتشرة سابقاً.