انتقلت العاصفة «تشارلز» إلى مرحلة التأثير الفعلي في البرتغال، اليوم (الأربعاء)، بعدما تسببت في مئات البلاغات عن الفيضانات وسقوط الأشجار، وإلغاء أكثر من 220 رحلة جوية، وسط استمرار التحذيرات من أمطار غزيرة واضطرابات في حركة النقل.

وأعلنت هيئة الحماية المدنية البرتغالية تسجيل 538 حالة طوارئ مرتبطة بالأحوال الجوية بين منتصف الليل والساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي، شملت فيضانات وسقوط أشجار وانهيارات أرضية، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو حوادث خطيرة في الحصيلة المعلنة حتى ذلك الوقت.

وفي قطاع الطيران، أظهرت بيانات شركة المطارات البرتغالية إلغاء 222 رحلة مغادرة ووصول في مطاري لشبونة وفارو حتى الساعة 9:20 صباحاً، بينها 208 رحلات في مطار هومبيرتو دلغادو بالعاصمة، و14 رحلة في مطار فارو، في مؤشر على اتساع تأثير العاصفة على حركة السفر.

وامتدت الاضطرابات إلى حركة الملاحة البحرية، إذ أغلقت السلطات 18 منفذاً بحرياً أمام الملاحة، وفرضت قيوداً على عدد آخر، بعدما حذرت البحرية البرتغالية من أمواج قد يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار، مع احتمال بلوغ سرعة هبات الرياح مستويات مرتفعة في المناطق الساحلية المكشوفة.

وكانت جزيرة ماديرا من أولى المناطق التي تعرضت لتأثير المنخفض الجوي، حيث سجلت أجهزة الحماية المدنية أكثر من 200 حالة طوارئ خلال الساعات الأولى من مروره، معظمها بسبب الفيضانات وسقوط الأشجار، كما ألغيت رحلات سفن سياحية وخدمات النقل البحري بين ماديرا وجزيرة بورتو سانتو.

وفي تطور لافت، عدّل المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي توقعاته بشأن مسار «تشارلز» وشدتها، بعدما انقسم المنخفض الجوي إلى مركزين منفصلين للضغط المنخفض، ما أدى إلى تراجع قوة الرياح المتوقعة مقارنة بالتقديرات السابقة، لكنه لم يبدد المخاوف من الأمطار الغزيرة والمستمرة.

وتحولت بؤرة التأثير المتوقع من منطقة لشبونة إلى مناطق ألينتيخو والغارف في جنوب البلاد، بحسب قائد هيئة الحماية المدنية الوطنية ماريو سيلفستري، الذي أوضح أن التوقعات تشير إلى تراجع نسبي في حجم التأثير على العاصمة، مقابل زيادة المخاطر في المناطق الجنوبية.

وكانت الحكومة البرتغالية قد أعلنت حالة التأهب في كامل البر الرئيسي للبلاد لمدة 24 ساعة، اعتباراً من منتصف ليل (الثلاثاء) وحتى نهاية (الأربعاء)، وقررت إغلاق المدارس والخدمات الحكومية غير الأساسية، إلى جانب تعليق الأنشطة الخارجية وإغلاق الحدائق والغابات والمناطق التي تشكل خطراً على السكان.

ودعت السلطات المواطنين إلى البقاء في منازلهم وتجنب التنقلات غير الضرورية، فيما حذرت هيئة الأرصاد من استمرار الأمطار الغزيرة في عدد من المناطق، وما قد تسببه من فيضانات مفاجئة وارتفاع منسوب الأنهار وانزلاقات أرضية واضطرابات في شبكات الكهرباء والاتصالات.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب تعرض البرتغال لعواصف قوية خلال العام الحالي، أبرزها العاصفة «كريستين» في يناير الماضي، التي تسببت في أضرار واسعة بالمباني والبنية التحتية وسقوط آلاف الأشجار، ما دفع السلطات إلى تشديد التدابير الوقائية تحسباً لتكرار الخسائر.