بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بيدرو أليانا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية الباراغواي.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الباراغواي الصديق المزيد من التقدم والرقي.



كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بيدرو أليانا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية الباراغواي.

وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الباراغواي الصديق المزيد من التقدم والرقي.