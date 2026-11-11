أطلق ديوان المظالم مشروع تعديل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص (استطلاع)، حيث بدأ الاستطلاع عبر المنصة (الإثنين) 9 نوفمبر 2026م، بهدف مواءمة الأحكام المنظّمة للتنفيذ الإداري، نحو كفاءة إجراءات التنفيذ وفاعليتها.

وقدّم ديوان المظالم الدعوة إلى المختصين والمهتمين وأصحاب الخبرة للمشاركة في الاستطلاع وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حول المشروعين، حتى 9 ديسمبر 2026م، تأكيداً على أهمية المشاركة في تطوير التشريعات والإجراءات القضائية، والاستفادة من الآراء والمقترحات في تحسين البيئة القضائية وتعزيز كفاءة منظومة قضاء التنفيذ الإداري.

ويأتي طرح المشروعين للاستطلاع امتداداً لجهود ديوان المظالم الحثيثة في التطوير والتحسين المستمر لأنظمته وإجراءاته القضائية، ومواكبة المتغيرات التشريعية بما يحقق الأثر الإيجابي في جودة الخدمات القضائية وكفاءة تنفيذ الأحكام، وانسجاماً مع مستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر، وتوجهاتها نحو التميز المؤسسي والتطوير القضائي وتعزيز فاعلية الأداء، ورفع كفاءة القضاء الإداري.