بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الجمهورية التركية الرئيس رجب طيب أردوغان، في ضحايا انفجار مصنع للصلب في ولاية إزمير. وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ انفجار مصنع للصلب في ولاية إزمير غرب الجمهورية التركية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية التركية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب الجمهورية التركية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الجمهورية التركية الرئيس رجب طيب أردوغان، في ضحايا انفجار مصنع للصلب في ولاية إزمير. وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ انفجار مصنع للصلب في ولاية إزمير غرب الجمهورية التركية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين، إنه سميع مجيب».