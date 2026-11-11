قفز مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً بمقدار 140.27 نقطة، ليصل إلى مستوى 10308.37 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 270 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 210 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 52 شركة.

الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات رؤوم، ومدينة المعرفة، ونفوذ، والكابلات السعودية، والأسماك، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات صناعات، وأنعام القابضة، والتطويرية الغذائية، وإنتاج، والرمز الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و6.48%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأسواق عبدالله العثيم، وأرامكو السعودية، وبان، والصناعات الكهربائية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، ومعادن، وسليمان الحبيب، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم مرتفعاً بمقدار 94.98 نقطة، ليصل إلى مستوى 21948.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4.3 ملايين سهم.