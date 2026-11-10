انطلقت في العاصمة العُمانية مسقط، اليوم، أعمال الدورة العادية الـ125 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، برئاسة المملكة ومشاركة الدول العربية الأعضاء، وتستمر يومي 9 و10 نوفمبر الجاري.

وأدان رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، هاني بن مقبل، في كلمته، الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة ومنشآتها المدنية والحيوية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها. وشدد على حق المملكة في حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، وعلى أهمية أمن الحرمين الشريفين وسلامة قاصديهما، مشيراً إلى أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية مسؤولية لا تقبل المساومة.

وأكد أن القيادة السعودية أولت المنظمة، منذ تأسيسها، اهتماماً ودعماً مستمرين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح أن رئاسة المملكة للمجلس التنفيذي انطلقت من تعزيز العمل العربي المشترك، وتكثيف التشاور بين الدول الأعضاء، وبناء توجه استراتيجي جماعي لمواجهة التحديات وحل المشكلات وخلق الفرص.

وأشار إلى أن رئاسة المملكة للمجلس امتدت ثلاث فترات متتالية، من يوليو 2021 حتى نوفمبر 2026، وشهدت خمس مراحل: تأسيس منطلقات العمل، وتعريف الأدوار وتعزيز التشاركية، وتطوير منظومة العمل وتوثيق التحول، وحصاد النتائج وصياغة الرؤية المستقبلية، ثم متابعة تنفيذ القرارات وترسيخ الاستدامة.

وقال: إن رؤية الرئاسة أكدت أهمية التعاون والشراكة والاستثمار في المستقبل، موضحاً أن المجلس شهد خلال الأعوام الخمسة الماضية تقديم الدول الأعضاء 34 مقترحاً ومبادرة، تمثل 26% من إجمالي المقترحات والمبادرات المقدمة خلال تاريخ المنظمة، البالغ 130 مقترحاً ومبادرة. كما قدمت 15 دولة مبادرات خلال هذه الفترة، بما يمثل 68% من الدول الأعضاء.

ووصف الدورة الحالية بأنها ختام فترة رئاسة المملكة للمجلس، معرباً عن امتنانه للدول الأعضاء التي شاركت في هذه المسؤولية، ومؤكداً أهمية استمرار الجهود وتراكم الخبرات والبناء على ما تحقق.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات، وتابع تنفيذ قرارات الدورة الـ27 للمؤتمر العام والدورة الـ124 للمجلس التنفيذي، واطّلع على مشروع جدول أعمال الدورة الـ28 للمؤتمر العام.

وشهدت الأعوام الخمسة من رئاسة المملكة إطلاق 69 مبادرة، من بينها مؤتمران دوليان هما «مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم» و«منتدى الألكسو للأعمال والشراكات». كما شُكّلت 15 لجنة عامة وخاصة ومؤقتة، ترأستها 11 دولة، وشاركت 22 دولة في عضويتها.

واعتمدت المنظمة خلال الفترة 10 منتجات مؤسسية من أطر وأدلة، وثلاث استراتيجيات في الإعلام والشراكات والتدريب، إلى جانب تخصيص دعم سنوي بقيمة 70 ألف دولار للتدريب والتكوين لموظفي المنظمة، واعتماد الإطار العام لدليل حوكمة الأداء. كما وقّعت 31 اتفاقية شراكة مع جهات في الدول العربية، بقيمة إجمالية بلغت 7.6 ملايين دولار أمريكي.