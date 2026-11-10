اختتمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، بالتعاون مع جمعية جادة الفن، المعرض الختامي لبرنامج «هويتنا»، الذي استمر 6 أسابيع بدعم من مؤسسة مسك، إذ يضم المعرض أعمالاً فنية استلهمت الهوية السعودية وموروثها الثقافي والتراثي، وقدّمها المشاركون برؤى وأساليب معاصرة.

وأكدت مدير التطوير والشراكات بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الأميرة هيفاء بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود لعكاظ، أن «هويتنا» يمثل مساحة إبداعية لإبراز الهوية الوطنية، والتعريف بما يمتلكه أبناء وبنات المملكة من مواهب وقدرات فنية وثقافية وإبداعية في مجالات متعددة. وأوضحت أن المملكة تزخر بالطاقات والكفاءات في مجالات فنية وثقافية وصحية وطبية وغيرها، وأن إبراز هذه القدرات يعرّف بما تشهده البلاد من تطور وإبداع، ويمنح أصحاب المواهب فرصة للتعريف بأعمالهم وإيصال رسائلهم إلى العالم.

وأضافت أن المعرض قدّم نماذج متنوعة من الإبداع، من خلال الأعمال الفنية والمجسمات والحرف اليدوية، التي عكست قدرة المشاركين على التعبير عن الهوية بأساليب مختلفة. وأشارت إلى أن الأعمال لم تقتصر على كونها معروضات فنية، بل حملت رسائل عن الانتماء، وجسّدت قدرة المشاركين على تحويل أفكارهم إلى أعمال ملموسة.

وأشادت الأميرة هيفاء بمستوى المشاركات، بما فيها أعمال المبتدئين التي أظهرت، بحسب وصفها، قدرات لافتة قاربت مستوى أعمال أصحاب الخبرة، مؤكدة أهمية توفير الفرص للمواهب وتشجيعها. وأعربت عن تفاؤلها بمستقبل الفن والإبداع في المملكة، وتطلعها إلى أعمال جديدة تجسد الهوية السعودية وتبرز الإبداع الوطني محلياً وعالمياً.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لجمعية الثقافة والفنون بالمملكة والرئيس التنفيذي جمعية المسرح والفنون الأدائية خالد الباز لعكاظ: إن المعرض يجسد ثراء الهوية الوطنية وتنوع الموروث السعودي، الممتد من شمال المملكة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، مشيراً إلى أن الأعمال المشاركة قدّمت هذا التنوع بأساليب إبداعية، وأظهرت ما يستطيع الشباب إنجازه حين تتاح لهم مساحة لتحويل مواهبهم إلى أعمال فنية.

وأوضح الباز أن البرنامج استقبل أكثر من 180 متقدماً، واختير نحو 75 مشاركاً، لافتاً إلى أن الشغف يشكل نقطة البداية، فيما يسهم التدريب والتوجيه في صقل التجارب وتطويرها. وشدد على أهمية استدامة أثر البرنامج ومواصلة دعم المشاركين، حتى يتمكنوا من تنمية مواهبهم وتقديم أعمال جديدة.

ووصف الباز «هويتنا» بأنه مشروع وطني يبرز الهوية السعودية ويحتضن المواهب، مؤكداً أن ما قدمه المشاركون يعكس طاقات الشباب وإبداعهم، ويستحق الدعم والاهتمام.