أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن التكامل الأمني بين دول المجلس يشكل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الأمن والاستقرار الخليجي، وأن ما تحقق من تعاون وتنسيق أمني مشترك يعكس متانة الروابط الخليجية ووحدة الموقف والمصير، ويجسد قدرة دول المجلس على العمل بمنظومة أمنية متكاملة لحماية مكتسباتها وصون سيادتها والمحافظة على أمن شعوبها، مشدداً على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن ما يمس أمن أي دولة عضو هو مساس بأمن المنظومة الخليجية بأكملها.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في الاجتماع الـ43 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، برئاسة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين (دولة الرئاسة)، وبحضور وزراء الداخلية بدول المجلس.

وأوضح البديوي أن ما شهدته المنطقة من متغيرات وتطورات أمنية متسارعة أبرز أهمية التكامل الأمني الخليجي، وعزز من جاهزية الأجهزة الأمنية بدول المجلس وقدرتها على التعامل بكفاءة واقتدار مع مختلف المستجدات، مؤكداً أن التنسيق المستمر وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين وزارات الداخلية الخليجية أسهم في ترسيخ دعائم منظومة أمنية مشتركة، أصبحت نموذجاً مميزاً للعمل الجماعي في مواجهة التحديات وحماية الأمن والاستقرار.

وأعرب عن بالغ الفخر والاعتزاز بما أظهرته وزارات الداخلية والأجهزة الأمنية بدول المجلس من كفاءة عالية وشجاعة وتفان في أداء واجباتها الوطنية، خلال التعامل مع تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول المجلس، مشيداً بما قدمه رجال الأمن الخليجيون من تضحيات جسدت أسمى معاني الولاء والانتماء والإخلاص في حماية الأوطان وصون سيادتها، مؤكداً أن هذه المواقف المشرفة ستظل شاهداً على قوة التلاحم الخليجي وصلابة منظومته الأمنية، وإرثاً وطنياً وخليجياً تستلهم منه الأجيال معاني التضحية والفداء.

وفي سياق متصل، أدان بأشد العبارات الاعتداءات الغادرة التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة، واستهدافها الأماكن المقدسة، عاداً هذه الأعمال انتهاكاً صارخاً لحرمة المقدسات الإسلامية، واعتداء مرفوضاً على أمن المملكة وسيادتها، مؤكداً وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً إلى جانب المملكة وتضامنها الكامل معها، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وصون مقدساتها، انطلاقاً من وحدة المصير الخليجي والمبدأ الراسخ بأن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس كافة.

وأشار البديوي إلى ما حققته مسيرة التعاون الأمني الخليجي من منجزات نوعية عززت مسارات العمل الأمني المشترك، ورسخت مكانة دول مجلس التعاون نموذجاً إقليمياً وعالمياً في التعاون والتكامل الأمني، مؤكداً أن هذه المنجزات تحمل رسالة خليجية واضحة إلى العالم أجمع مفادها أن أمن الخليج أمن واحد، ومصيره مشترك، وأن وحدة الصف الخليجي وتكامل أجهزته الأمنية يمثلان ضمانة أساسية لحماية أمن دوله واستقرار شعوبها.