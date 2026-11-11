استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اليوم، في قصر الصخير، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وأخوانه وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك قبيل اجتماعهم الذي عقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، إلى جلالة ملك مملكة البحرين، وتمنياتهما -حفظهما الله- لمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك، والجهود المبذولة لتعزيز التنسيق والتكامل بين دول المجلس في المجالات الأمنية.

وأعرب جلالة ملك مملكة البحرين عن تمنياته لوزراء الداخلية بالتوفيق والنجاح في اجتماعهم، بما يسهم في تعزيز أمن دول مجلس التعاون واستقرارها.

حضر الاستقبال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.