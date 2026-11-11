عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم (الأربعاء)، اجتماعهم الثالث والأربعين في مملكة البحرين، برئاسة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية.

وألقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، كلمةً خلال الاجتماع، قال فيها: «يسرني اللقاء بكم في هذا الاجتماع، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لتعزيز منظومتنا الأمنية الخليجية المشتركة».

وأعرب عن شكره لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين وحكومة مملكة البحرين، على كرم الضيافة، وللفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على حفاوة الاستقبال، وما بُذل من جهود خلال رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية للمجلس، مثمناً جهود الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي في التنسيق والترتيب لأعمال الاجتماع.

ورحّب الأمير عبدالعزيز بن سعود بإخوانه وزراء الداخلية بدول المجلس في بلدهم الثاني، المملكة العربية السعودية، التي تستضيف الاجتماع القادم للمجلس في دورته الرابعة والأربعين، مؤكداً تطلع المملكة إلى مواصلة مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك وتعزيزها.

وتطرق في كلمته إلى الظروف الاستثنائية والمتغيرات الإقليمية والدولية بالغة الحساسية، وما تفرضه من تحديات تستدعي الانتقال من مرحلة الاستجابة للأحداث الأمنية إلى استشرافها والاستعداد المسبق لمواجهتها، من خلال خطط تنفيذية شاملة، وتكثيف الجهود لتنسيق العمل المشترك وتعزيزه في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد أن أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد تتعرض له دولة من دول المجلس يمثل تهديداً مباشراً للمنظومة الخليجية بأكملها.

كما أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة، واعتداءاتها السافرة على الحرمين الشريفين، أعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أو شكل، لما تمثله من تهديد لحياة المدنيين، وما تُحدثه من تأثير في الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة.

ولفت الانتباه إلى أن الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات يجسدان العزيمة الصادقة والعمل المخلص ووحدة الكلمة، بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس في حماية الأوطان والمجتمعات وتعزيز أمنها واستقرارها، سائلاً الله أن يكلل أعمال الاجتماع بالنجاح.

وقد ناقش وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، الهادفة إلى تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس.

وضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية، وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ومدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولي برئاسة أمن الدولة اللواء خالد بن عبدالمحسن الفضلي.