أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، اليوم (الأربعاء)، استمرار تنفيذ المهام القتالية ضمن عملية «فجر اليمن»، موضحاً أن القوات المسلحة وجّهت خلال الساعات الماضية ضربات جوية ونارية استهدفت مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية وقياداتها وتجمعاتها وتعزيزاتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات.



وأوضح المتحدث العسكري أن الجهد الجوي شمل تنفيذ 23 غارة جوية و44 عملية استهداف بالطيران المسيّر، إلى جانب 37 عملية بالراجمات، فيما نفذت مدفعية الميدان 773 عملية استهداف طالت مواقع المليشيا وتحصيناتها ومرابض نيرانها وتجمعات عناصرها ووسائلها العسكرية.



وكشف النزيلي أن العمليات أسفرت عن تحييد 138 عنصراً بين قتيل وجريح في صفوف المليشيا، بينهم قيادات ميدانية تلقت تدريبات على أيدي خبراء الحرس الثوري الإيراني في إيران، فضلاً عن تدمير وإعطاب 86 قطعة من الأسلحة الثقيلة والآليات والوسائل العسكرية، ودك التحصينات المستهدفة.



وفي ما يتعلق بتطورات الجبهات الشمالية والجوف، أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة بأن فرق الطوارئ ووحدات المنطقة العسكرية الخامسة تواصل مهامها القتالية، إلى جانب وحدات درع الوطن والمنطقة العسكرية السادسة في جبهات الجوف، حيث تستمر المواجهات واستهداف مواقع المليشيا وتحركاتها.



وعلى جبهات مأرب، أشار النزيلي إلى أن وحدات المنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة، بمساندة المقاومة الشعبية، تواصل التصدي لتحركات المليشيا وتجمعاتها ومحاولاتها تحقيق أي اختراق، بالتزامن مع استهداف مواقعها ووسائلها القتالية.



وفي البيضاء، ذكر المتحدث العسكري أن قوات دفاع شبوة وإقليم سبأ والمحاور القتالية الأخرى تواصل أداء مهامها والتعامل مع تحركات المليشيا ومصادر نيرانها، فيما تخوض القوات المسلحة، بمساندة المقاومة الشعبية، مواجهات في تعز للتصدي لهجمات المليشيا واستهداف تجمعاتها ومواقعها ومصادر نيرانها.



وفي الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، أكد النزيلي استمرار وحدات درع الوطن وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية في تنفيذ مهامها القتالية، وشن الهجمات والغارات على مواقع المليشيا ووسائلها في عدد من المحاور.



واختتم المتحدث باسم القوات المسلحة بالتأكيد على المضي في تحقيق أهداف عملية «فجر اليمن» بعزيمة ثابتة ومعنويات عالية، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.