كشف التقرير الشهري لمنظمة «أوبك» لشهر أكتوبر الماضي ارتفاع إنتاج السعودية النفطي بمقدار 1.18 مليون برميل يومياً على أساس شهري، ليصل إلى 9.2 مليون برميل يومياً وفقاً لبيانات المصادر الثانوية، بالتزامن مع زيادة ملحوظة في إنتاج تحالف «أوبك+».



زيادة إنتاج «أوبك+»



وبحسب التقرير، ارتفع إنتاج دول «أوبك+» بنحو 2.04 مليون برميل يومياً خلال أكتوبر ليبلغ 41.2 مليون برميل يومياً، في إشارة إلى زيادة الإمدادات المتفق عليها ضمن التحالف بعد أشهر من قيود الإنتاج الطوعية.



وفي جانب الطلب، أبقت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 دون تغيير عند 0.2 مليون برميل يومياً، كما حافظت على تقديراتها لنمو الطلب في عام 2027 عند 2.6 مليون برميل يومياً، بما يعكس استمرار النظرة الإيجابية لاستهلاك الخام على المدى المتوسط.



توقعات نمو الاقتصاد العالمي



ورفعت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026 إلى 3.1% مقارنة مع تقديرات سابقة عند 3%، مشيرة في الوقت نفسه إلى تراجع المخزونات النفطية العالمية بنحو 537 مليون برميل منذ ذروتها المسجلة في فبراير لتصل إلى نحو 8 مليارات برميل، وهو ما يعكس تحسناً في أساسيات السوق واستمرار سحب الفوائض من المخزونات العالمية.



وأفادت «أوبك» بسحب نحو 218 مليون برميل من المخزونات النفطية الطارئة لدى الدول الصناعية خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر، في وقت سجل فيه إنتاج الإمارات النفطي ارتفاعاً خلال أكتوبر، مقابل تراجع إنتاج إيران.



أسعار الشحن تجاوزت 10 أضعاف



ووفقاً لبيانات المنظمة، ارتفع إنتاج الإمارات بنحو 91 ألف برميل يومياً في أكتوبر، ليصل إلى 4.01 ملايين برميل يومياً.



في المقابل، انخفض إنتاج إيران بنحو 44 ألف برميل يومياً خلال الشهر نفسه، إلى 1.91 مليون برميل يومياً.



وفي ما يتعلق بأسواق النقل البحري، أشارت «أوبك» إلى أن أسعار شحن ناقلات النفط سجلت مستويات قياسية، تجاوزت عشرة أضعاف مستوياتها المسجلة قبل عام، في ظل الضغوط التي يشهدها قطاع الشحن.