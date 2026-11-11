أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين تطوير الضوابط المنظمة لممارسة أعمال الخبرة الهندسية، بما يشمل اشتراطات تأهيل الخبراء الهندسيين ومعايير إعداد التقارير الفنية، في خطوة تهدف إلى رفع جودة الممارسة المهنية وتعزيز موثوقية المخرجات الهندسية.



رفع كفاءة الخبراء



وأوضحت الهيئة أن الضوابط المطورة تستهدف رفع كفاءة الخبراء الهندسيين، وتعزيز ارتباط أعمال الخبرة بالتأهيل والتخصص المهني، إلى جانب توحيد العناصر الأساسية للتقارير الهندسية، بما يسهم في رفع جودتها ووضوح نتائجها وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لجهودها في تنظيم الممارسة الهندسية وتطوير معاييرها المهنية، بما يعزز حماية المستفيدين ويرسخ الثقة بأعمال الخبرة الهندسية، ويدعم جودة الخدمات المقدمة في القطاع الهندسي. ودعت الهيئة المهندسين والمنشآت الهندسية المعنية إلى الاطلاع على الضوابط والاشتراطات المطورة عبر موقع الهيئة.