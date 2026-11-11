أعلن الإعلامي الإماراتي أنس بوخش تأجيل عرض حلقته الجديدة من بودكاست «ABtalks»، المقرر عرضها اليوم (الأربعاء)، وذلك تضامناً مع ضحايا الفاجعة التي شهدتها مدينة إزمير التركية أخيراً، ومراعاةً لمشاعر ضيف الحلقة القادم من تركيا.

العرض لاحقاً

وأوضح بوخش عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، أن قرار التأجيل يأتي احتراماً لمشاعر ضيفه وأسر الضحايا وكل المتضررين من الحادث، مشيراً إلى الإعلان عن الموعد الجديد لعرض الحلقة في وقت لاحق.

وكتب في منشوره: «في ظل الفاجعة التي شهدتها مدينة إزمير في تركيا أخيراً، ومراعاةً لمشاعر ضيف حلقتنا الليلة من تركيا، تقرر تأجيل عرض الحلقة، على أن يعلن عن موعد عرضها لاحقاً، خالص تعازينا ومواساتنا لأسر الضحايا، وقلوبنا مع كل من تأثر بهذه الفاجعة».

فاجعة إزمير

وشهدت محافظة إزمير غرب تركيا أمس الأول انفجاراً ضخماً في مصنع للحديد والصلب في منطقة ألياغا، ما أسفر عن وفاة 17 شخصاً وإصابة 14 آخرين.

ووفقاً للتقارير الإعلامية التركية، وقع الانفجار أثناء أعمال صيانة دورية داخل المصنع، بعدما سقطت رافعة علوية داخل فرن كهربائي لصهر الصلب، ما أدى إلى وقوع الانفجار واشتعال النيران داخل المنشأة.

وأثارت الحادثة حالة من الحزن في تركيا، خاصة مع ارتفاع أعداد الضحايا، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث، للكشف عن وجود أي إهمال أو مخالفات تتعلق بإجراءات السلامة المهنية.